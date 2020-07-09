«В мешок садят, связывают верёвкой, накрывают полушубком, и Макарова ещё садится на меня сверху». Как актёры отдыхают во время спектакля

Может ли актер театра позволить себе отдохнуть прямо на сцене во время спектакля, признался в программе «В людях» Геннадий Овсянников.

«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Технически можно найти моменты для отдыха. Физического. Например, если я давал, давал… «Ой, полицай идет!» А я же – ватные штаны, валенки, рубашка, уже тут выпили по три стакана воды, в мешок садят, связывают веревкой, накрывают полушубком, и Макарова еще садится на меня сверху. Вот там хоть и тяжело, но минута-полторы-две есть для отдыха.