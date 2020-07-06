«Раздеться и зубами вырвать подорожник». Необычные обряды на Купалье

Союз огня и воды. Сегодня солнце купается в воде, а земля в самом расцвете сил. Поэтому нужно просить у Вселенной здоровья, любви и хорошего урожая. Когда-то Купалье считали Новым годом, когда солнце поворачивало на зиму, а лето – на жару.

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Впервые оно праздновалось по католической традиции, по Григорианской – с 24 на 25 июня, что наиболее соответствует астрономическому солнцестоянию, а Юлианский календарь на данный момент на 14 дней отстает. С 6 на 7 июля празднуется этот праздник.

Наши предки верили, что в Купальскую ночь открывается дверь в потусторонний мир. Русалки, лешие, черт – вся нечисть оживает. Чтобы обезопасить себя от колдовских чар в доме и сарае вешали крапиву и полынь. Но именно эта ночь, полная мистики и тайн, идеально подходила для гаданий. Девушки собирали по росе травы, плели венки и пускали на речке.

Полина Куранович, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Если потонет, то считалось, что будет очень грустный конец жизни. Когда поплывет далеко, то считали, что оттуда нужно было ждать сватов. А было такое, что парни могли ловить эти венки, кидались в воду, и считалось, что это будет его суженая почти на всю жизнь.

Лидия Малькевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Она свой веночек кидала в воду, и он свой венок кидал. Когда эти веночки плыли и в разные стороны разошлись, никогда они вместе не будут. А когда этот веночек приплыл к ней, например, к другому берегу, а его дальше поплыл, она выйдет замуж только из своей деревни.

Вот этот подорожник рос у дороги, нужно было обязательно раздеться и потом зубами нужно было вырвать этот подорожник. И девушка говорила: «Подорожник, подорожник, ты лежишь у дороги, видишь малого и старого, ответь мне, пожалуйста, где же мой суженый-ряженый». И вот ночью ей должен был присниться этот ряженый. Купальским травам придавали особое значение. Их собирали на лекарства и для оберега, а затем освещали в церкви и хранили целый год. Алексей Друпов:

На Купалье у нас начинает расцветать чабор – это лучший белорусский антисептик.

Маруна, ее корнями окрашивали нитки, а сама она использовалась от болезней пищеварения, почек, печени. А вот эти желтенькие цветки наносились на гнойные раны, на язвы, на фурункулы. Мужчины же с утра пораньше собирали по деревне старые вещи, чтобы ближе к ночи спалить все на костре и избавиться от плохого. Прыжки через костер были ритуалом очищения. У старых и больных молодежь забирала рубахи, чтобы обдать костром на здоровье. Но самое главное, в эту ночь рождались пары. Песни про Купалинку и тетерку ладили на большую и крепкую любовь. Парни прыгали через огонь как можно выше, а красавицы кружились в танцах до самого утра.

Алексей Друпов:

Дети, которые после Купалья родились, не считались греховными, так получилось. Участники праздника:

Я родилась на Купалье, это мой праздник, мой День рождения. Прошлогодний обряд для меня закончился предложением руки и сердца, поэтому для меня этот праздник, как наш День влюбленных.

В каждом регионе праздновали по-разному, где-то вот так, а где-то плели косу, русалку выводили. Мы русалок не видели, но он говорит, что я одна из них.

Если пара перепрыгивала через костер и руки не разжимались, это было почти, как обручиться в церкви. Участники праздника:

Это наши корни, культура и в первую очередь нужно понимать то, что мы должны быть едины с природой.

Я из Турции, мне очень нравится Иван Купала, потому что люди вместе. Я люблю белорусских людей, потому что они очень дружные.