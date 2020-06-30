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«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

30 июня 2020 12:23
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы практик, философ или мечтатель?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Практик.

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь?

Геннадий Овсянников:
Я всего боюсь. Потому что я мучительно прихожу к конечному результату, что бы это ни было.

Вадим Щеглов:
Театр или кино?

Геннадий Овсянников:
Как искусство живое – театр.

Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Вадим Щеглов:
Любовь – это?

Геннадий Овсянников:
Любовь – это всё.

«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Геннадий Овсянников:
Много недостатков.

Вадим Щеглов:
Ваше главное достоинство?

Геннадий Овсянников:
Люблю правду.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Геннадий Овсянников:
Предательства, скорее всего.  

Вадим Щеглов:
Для актёра главное?

Геннадий Овсянников:
Не врать.

Вадим Щеглов:
А что для Вас успех?

Геннадий Овсянников:
Это мгновение.

# Белорусские актеры # Культура # Геннадий Овсянников

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