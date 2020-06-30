«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы практик, философ или мечтатель?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Практик.

Вадим Щеглов:

Больше всего я боюсь?

Геннадий Овсянников:

Я всего боюсь. Потому что я мучительно прихожу к конечному результату, что бы это ни было.