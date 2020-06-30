«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы практик, философ или мечтатель?
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Практик.
Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь?
Геннадий Овсянников:
Я всего боюсь. Потому что я мучительно прихожу к конечному результату, что бы это ни было.
Вадим Щеглов:
Театр или кино?
Геннадий Овсянников:
Как искусство живое – театр.
Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»
Вадим Щеглов:
Любовь – это?
Геннадий Овсянников:
Любовь – это всё.