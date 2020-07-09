Соревнования по пауэрлифтингу и праздник цирка. Что ещё запланировано на «Купалье» в Александрии

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный специалист управления культуры Могилевского облисполкома – Евгений Белоусов. Какие мероприятия будут проходить на «Купалье» в Александрии? Будет ли что-то новое в этом году? Евгений Белоусов, главный специалист управления культуры Могилевского облисполкома:

Мы стараемся привносить в наш праздник что-то новое, чтобы каждый год наши гости приезжали в Александрию и вливались в этот праздник. В этом году из таких новых мероприятий, которые хотелось бы отметить, это такие, как проведение финала республиканского проекта, сельскохозяйственного семейного проекта «Властелин села». Далее – это такие мероприятия, как республиканские соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Александрии, это показ продукции предприятия концерна «Беллегпром» – льняной одежды, льняной продукции. Конечно же, это, вот мы проводим уже второй год подряд, праздник цирка, мы попробовали в прошлом году, понравилось гостям, решили пригласить цирковые коллективы и в этом году. Мы всячески стараемся, чтобы праздник развивался, чтобы мы встречали каждый год все больше новых гостей.

Есть ли что-то неизменное? Евгений Белоусов:

Каждый год, безусловно, это торжественная церемония открытия, это гала-концерт, большое достаточно мероприятие, где принимает участие глава государства и все наши гости. Также это крупные тематические площадки – «Александрийская гостиная», это торговые объекты, фуд-корты, это «Александрийский кирмаш», где представлены все регионы нашей республики, а также гости праздника, где мы можем увидеть их достижения в творчестве – это ремесленные какие-то изделия, декоративно-прикладное искусство. Конечно же, там наши регионы представляют свои брендовые мероприятия, которые проходят в каждом из регионов нашей страны.

Кто будет выступать на гала-концерте? Евгений Белоусов:

В рамках двух праздничных дней подготовлена большая культурная программа. В течение этих двух дней примут участие в концертах коллективы и индивидуальные исполнители Могилевской областной филармонии, народные артисты – Анатолий Ярмоленко, Владимир Гостюхин, заслуженные артисты Республики Беларусь – Александр Солодуха, Станислав Трифонов, Владимир Громов, Алена Ланская, Инна Афанасьева. Также мы можем увидеть на этом празднике группы: «Aura», «Чистый голос», «PROвокация», «Статус», мужской хор «Всехсвятский» и многие другие известные наши артисты.

Насколько готовы всевозможные зоны фуд-кортов, и как будут соблюдать санитарные нормы? Евгений Белоусов:

Совместно с культурной программой мы, конечно, готовим и инфраструктуру самого праздника. На территории предусмотрены торговые точки, фуд-корты, голодными наши гости не останутся. Также выстроена система логистики транспорта под мероприятия праздника, их начало и конец, построены дополнительные маршруты в Александрию. Можно приехать из Могилева, Шклова и Орши. На территории праздника будут работать волонтеры, будет обеспечена безбарьерная среда, есть обмен валют, обеспечена работа камер хранения и многое другое. Будет обеспечена эпидемиологическая безопасность наших гостей. В торговых точках будет обеспечено дистанцирование для их посетителей. Сами торговые объекты будут реализовывать маски, перчатки, антисептики, антибактериальные салфетки. Прорабатывается вопрос о дополнительном запуске автобусных рейсов по Александрии от парковочных зон к территории праздника. И многие другие мероприятия, касаемые дезинфекции площадок и торговых объектов. Рассчитываем на то, что мы же будем с вами находиться на улице, это берег Днепра, достаточно продуваемая местность, и я надеюсь, что проблем у нас никаких не будет.