«Набор каких-то слов». Самые нечитаемые почерки писателей показали на выставке в Мяделе

Новости Беларуси. «Самые нечитаемые почерки» представили на необычной выставке в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она разместилась в районной библиотеке. Еще несколько недель там можно будет увидеть произведения известных авторов, написанные от руки. Особенность в том, что для экспозиции отобрали только тех писателей, у кого трудно разобрать почерк. Среди них 10 белорусских и зарубежных классиков, к примеру, Василь Быков, Александр Пушкин, Эрнест Хемингуэй, Эдгар Аллан По.

Татьяна Жуковень, библиотекарь Мядельской центральной районной библиотеки:

Самый нечитаемый почерк – это почерк Льва Толстого. То есть если на него посмотреть, то там абсолютно набор каких-то слов, непонятных для чтения. И важно сказать, что единственным человеком, который мог прочесть этот почерк, была супруга Льва Николаевича Толстого, которая несколько раз переписывала «Войну и мир» перед тем, как рукопись ушла в печать.