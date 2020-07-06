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«Набор каких-то слов». Самые нечитаемые почерки писателей показали на выставке в Мяделе

06 июля 2020 14:48
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Новости Беларуси. «Самые нечитаемые почерки» представили на необычной выставке в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Набор каких-то слов». Самые нечитаемые почерки писателей показали на выставке в Мяделе-1

Она разместилась в районной библиотеке. Еще несколько недель там можно будет увидеть произведения известных авторов, написанные от руки. Особенность в том, что для экспозиции отобрали только тех писателей, у кого трудно разобрать почерк. Среди них 10 белорусских и зарубежных классиков, к примеру, Василь Быков, Александр Пушкин, Эрнест Хемингуэй, Эдгар Аллан По.

«Набор каких-то слов». Самые нечитаемые почерки писателей показали на выставке в Мяделе-4

Татьяна Жуковень, библиотекарь Мядельской центральной районной библиотеки:
Самый нечитаемый почерк это почерк Льва Толстого. То есть если на него посмотреть, то там абсолютно набор каких-то слов, непонятных для чтения. И важно сказать, что единственным человеком, который мог прочесть этот почерк, была супруга Льва Николаевича Толстого, которая несколько раз переписывала «Войну и мир» перед тем, как рукопись ушла в печать.

«Набор каких-то слов». Самые нечитаемые почерки писателей показали на выставке в Мяделе-7

Каждый почерк исследовали графологи. Исходя из манеры написания, они рассказали об особенностях характера каждого автора.

# Выставка # Культура # Александр Пушкин # Эрнест Хемингуэй # Лев Толстой # Фотофакт

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