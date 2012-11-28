Новости Беларуси. В Крупках открылась выставка молодых художников района. Вероника Клименко, Ольга Каштальян и Алена Петрушина представили более трех десятков личных произведений. В большинстве это живопись, пейзажи и натюрморты.
Выставка поможет ближе познакомиться со достопримечательностями региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ольга Каштальян, участница выставки:
Не ожидала, что мои картины будут выставляться в галерее.
Мне больше нравится живопись. Графикой тоже увлекаюсь, но по душе живопись. Люблю очень рисовать пейзажи и различные натюрморты.
Вероника Клименко, участница выставки:
На этой выставке представлены две мои работы: «Снегири» и натюрморт «Яблоки». В своих картинах я выражаю себя.
Алена Петрушина, участница выставки:
Я стараюсь работать в самых разнообразных жанрах, пробовать себя в разных техниках. Я считаю в искусстве главной целью сделать жизнь прекрасней и лучше.
Лилия Беланович, научный работник Крупской художественной галереи:
Мы, конечно, будем планировать такие выставки. Потому что эта выставка у нас так и называется: «Энергия молодых – энергия жизни». Это начало проекта. Я думаю, что это будет продолжаться, потому что у нас на Крупчине много талантливых и детей, и молодежи.