Новости Беларуси. В Крупках открылась выставка молодых художников района. Вероника Клименко, Ольга Каштальян и Алена Петрушина представили более трех десятков личных произведений. В большинстве это живопись, пейзажи и натюрморты.

Выставка поможет ближе познакомиться со достопримечательностями региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Каштальян, участница выставки:

Не ожидала, что мои картины будут выставляться в галерее.

Мне больше нравится живопись. Графикой тоже увлекаюсь, но по душе живопись. Люблю очень рисовать пейзажи и различные натюрморты.

Вероника Клименко, участница выставки:

На этой выставке представлены две мои работы: «Снегири» и натюрморт «Яблоки». В своих картинах я выражаю себя.

Алена Петрушина, участница выставки:

Я стараюсь работать в самых разнообразных жанрах, пробовать себя в разных техниках. Я считаю в искусстве главной целью сделать жизнь прекрасней и лучше.

Лилия Беланович, научный работник Крупской художественной галереи:

Мы, конечно, будем планировать такие выставки. Потому что эта выставка у нас так и называется: «Энергия молодых – энергия жизни». Это начало проекта. Я думаю, что это будет продолжаться, потому что у нас на Крупчине много талантливых и детей, и молодежи.