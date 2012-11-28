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В Беларуси утверждена гопрограмма возрождения технологий и традиций производства Слуцких поясов

28 ноября 2012 13:34
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждена государственная программа возрождения технологий и традиций производства Слуцких поясов. До 2015 года на ее реализацию потратит около 20 миллиардов рублей. В ближайшее время проведут исследования истории возникновения, художественных особенностей и характеристик Слуцких поясов.

Также в госпрограмме обозначена организация международных и республиканских конференций с участием специалистов в сфере текстиля, проведение выставок современного народного искусства, создание музеев.

Для Беларуси Слуцкие пояса – не просто символ. Это настоящий пример национальной гордости и полностью сформированный бренд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Слуцкие пояса

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