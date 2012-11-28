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«Союз писателей Беларуси» после творческой командировки выпустит книгу о впечатлениях

28 ноября 2012 13:49
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Новости Беларуси. Белорусские писатели продолжают творческую командировку. Вслед за Могилевской, Минской и Гродненской они посещают Гомельскую область. В таких поездках многие из авторов черпают вдохновение, поднимают проблемы, находят новые темы, героев для своих произведений.  Итогом визитов станет выпуск книги с наиболее яркими впечатлениями мастеров пера о регионах, их истории и выдающихся людях. 

Сегодня делегация Союза писателей побывала с экскурсией во дворце Румянцевых-Паскевичей, на некоторых предприятиях. А ещё  авторы пообщались с коллегами и гомельскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Саверченко, писатель:
Эти встречи для нас очень полезны для наших творческих поисков, научных поисков. Надеюсь также, что встречи с читателями, которые проходят, будут полезны для жителей Гомельской области.

Василий Ширко, писатель, главный редактор литературного журнала:
Это моя вторая встреча.  Я рад посмотреть на сегодняшнюю Гомельскую область, чтобы в Год Книги встретиться с людьми, поговорить, узнать, чем они дышат и живут. Союз писателей готовит книгу про поездки.

 

# Культура # Белорусские писатели

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