«Союз писателей Беларуси» после творческой командировки выпустит книгу о впечатлениях

Новости Беларуси. Белорусские писатели продолжают творческую командировку. Вслед за Могилевской, Минской и Гродненской они посещают Гомельскую область. В таких поездках многие из авторов черпают вдохновение, поднимают проблемы, находят новые темы, героев для своих произведений. Итогом визитов станет выпуск книги с наиболее яркими впечатлениями мастеров пера о регионах, их истории и выдающихся людях.

Сегодня делегация Союза писателей побывала с экскурсией во дворце Румянцевых-Паскевичей, на некоторых предприятиях. А ещё авторы пообщались с коллегами и гомельскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Саверченко, писатель:

Эти встречи для нас очень полезны для наших творческих поисков, научных поисков. Надеюсь также, что встречи с читателями, которые проходят, будут полезны для жителей Гомельской области.

Василий Ширко, писатель, главный редактор литературного журнала:

Это моя вторая встреча. Я рад посмотреть на сегодняшнюю Гомельскую область, чтобы в Год Книги встретиться с людьми, поговорить, узнать, чем они дышат и живут. Союз писателей готовит книгу про поездки.



