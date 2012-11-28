Выставка неординарных венесуэльских художников открылась в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Живопись и графику неординарных художников из Венесуэлы смогут увидеть белорусы. Уникальная экспозиция пройдет с 28 ноября 2012 года по 11 февраля 2013 года в Национальном художественном музее. Впервые белорусскому зрителю представят изобразительное искусство современной Венесуэлы. Это работы мастеров - Николая Фердинандова и Армандо Реверона.

Произведения искусства крайне редко покидают пределы страны. В Минск они перевезены из Третьяковской галереи. Творчество Фердинандова отмечено особым отношением к природе. Он создал поистине магические подводные пейзажи. В живописи Реверона сочетаются черты импрессионизма и символизма. В своих произведениях художник стремился передать особенности креольского пейзажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.