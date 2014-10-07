В Гомеле открылась выставка «Гуманность во время войны»

Новости Беларуси. В Гомеле 7 октября открылась уникальная выставка. На ней представлены фотографии, которые иллюстрируют события Первой и второй мировых войн, арабо-израильский конфликт, гражданские противостояния в Испании, Эфиопии, Сальвадоре, события в Ираке и многие другие. Организаторы не скрывают, что открытие экспозиции связано с событиями в Украине. Военные действия в соседней стране заставили и белорусов по-новому оценить такие, казалось бы, простые и обыденные понятия, как мир и стабильность.

Алла Смоляк, председатель Гомельской организации белорусского общества Красного Креста:

Мы хотели показать этой выставкой, что мы должны быть гуманны, принимая здесь переселенцев из Украины, помогать им, решать различные социальные проблемы, устраивать их на работу, обеспечивать жильем, помогать финансово, помогать в области здравоохранения, оказывать юридическую поддержку, психологическую.

Алина Кулаковская, посетитель выставки:

Раньше говорили, чтобы все было хорошо, лишь бы был мир на земле. С юмором относились. А сейчас, как мать, как преподаватель, действительно, самое главное — мир.

Всюду в объектив фотокамеры вместе с горем и болью попадали примеры личного мужества и человеческого достоинства. Все материалы, а это фактически 40 фотографий, принадлежат архивам Международного Комитета Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.