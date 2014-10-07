Выдающийся белорусский художник современности Григорий Нестеров: о выставке «Стремление к абсолютному»

«Стремление к абсолютному». Под таким названием проходит выставка одного из выдающихся белорусских художников современности Григория Нестерова.

Экспозиция состоит из трех частей: картины 60-х и 70-х, век второго авангарда. Они передают дух и настроение маэстро. Принятие реальности - 80-е - самая маленькая по объему коллекция, но не менее значимая. Период австрийской выставки - шедевры уже нового тысячелетия. Здесь представлены работы из цикла «Реинкарнация».

Григорий Нестеров, художник:

Душа переселяется в разные тела. Для меня жизнь любого живого существа - это мои жизни.

Григорий взял кисть еще мальчиком, и с тех пор с ней не расстается. Чем старше он становится, тем сложнее для него каждая работа. За плечами - художественное училище и Театрально-художественный институт.

Магия произведений Нестерова объединила ценителей живописи по всему миру. Сегодня в нескольких музеях за океаном именно его работы представляют нашу страну.