Почему французский режиссер Арно Деплешен выбрал для съемок нового фильма именно Минск?

Удивительная возможность рассказать о прошлом современным режиссерским языком придает истории новое, яркое видение и особый шарм. Минск на время стал съемочной площадкой 80-х, а привычная для минчан советская архитектура – своеобразным реквизитом и декорацией для известного французского режиссера Арно Деплешена.

Арно Деплешен, кинорежиссер (Франция):

Я сам жил и родился, вырос в маленьком городке Рубе – это известный город во Франции, очень простой, спокойный, сдержанный. И жители Рубе считают его некрасивым и непривлекательным, но я полагаю, что достаточно посмотреть на город просто с другого угла, с нужного ракурса, и он преобразится и вы его полюбите.

В Минске присутствует меланхолия. И, на мой взгляд, это прекрасно.

Особая атмосфера города, его архитектура и пейзажи смогли в полной мере раскрыть и передать содержание режиссерского замысла.

О Минске Арно Деплешену рассказали друзья и коллеги по киноцеху.

Арно Деплешен, кинорежиссер (Франция):

Действие фильма происходит в советскую эпоху, в 80-е годы. И я просто-напросто искал подходящий город, который передал бы эту атмосферу с помощью зданий и пейзажей. И Минск мне подошел прекрасно.

Также я советовался со своими друзьями, которые много путешествовали по Европе, странам бывшего СССР. Именно они показали мне фотографии, рассказали о Минске, и я просто влюбился в этот город, потому что нашел здесь все, что мне подходит: и серые цвета зданий, и нужные пейзажи.

Но не только архитектурная композиция стала ключевым моментом в выборе столичного города.

Прежде всего традиционное белорусское гостеприимство подкупило виднейшего французского режиссера.

Арно Деплешен, кинорежиссер (Франция):

Первое, что меня поражает – это доброжелательность людей и как они принимают у себя гостей. Я вижу это через команду, которая работает с нами, а также в ресторане, в кафе, в отеле.

Своеобразный музыкальный подход к своим кинокартинам Арно Деплешен проявил и в отношении Минска: несмотря на меланхолию, о которой упоминал режиссер, город он почувствовал в динамике и на контрастах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Арно Деплешен, кинорежиссер (Франция):

У меня в голове постоянно звучит песня неизвестной английской панк-группы о Троцком, и я постоянно представляю себе молодых людей, которые приезжают сюда, рьяно поют эту песню. Все это так живо.

Столица не перестает удивлять и радовать не только минчан, но и иностранных гостей, и гуру кино.