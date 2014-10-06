В Екатеринбурге открыли памятник белорусскому «песняру» Владимиру Мулявину

Новости России. Памятник Владимиру Мулявину открыли 6 октября в Екатеринбурге. Здесь знаменитый белорусский «пясняр» родился 73 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композиция создана по проекту нашего скульптора Сергея Логвина.

Скульптура в 4 метра изображает народного артиста СССР, основателя ансамбля «Песняры» в сценическом костюме и с электрогитарой в руках.

Памятник установлен в центре города.

К слову, в прошлом году на «Площади звезд» в Екатеринбурге была заложена плита имени Владимира Мулявина.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Очень давно Владимир Мулявин, уральский человек, приехал в Беларусь для того, чтобы сделать ее музыкально-эстрадное искусство по-настоящему великим. А сегодня он вернулся на свою родину вот таким образом для того, чтобы каждый день напоминать о том, что он является достоянием не только Беларуси, не только Урала, но ив сего Советского союза.

Сергей Логвин, скульптор:

Я лепил певца. Певец в то же время должен быть похож. Многие пожилые люди, которые проходят, они узнают его.