В Бресте повесят таблички с историческими названиями улиц. Каждую делали полтора месяца вручную
Новости Беларуси. «Пройду по Кирпичной, сверну на Миллионную, и на Кривой улице я постою в тени». Такой могла стать песня Юрия Антонова, живи он в Бресте в начале XX столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Необычный проект с историческим подтекстом реализовали в городе над Бугом. Центральным улицам города на специальных табличках вернули исторические имена.
Первооткрывательницей новой традиции стала ныне улица Пушкинская, которая еще в XIX веке называлась Кирпичной. Исторические сломы – имперское, польское, советское время – меняли название городских артерий в центре тысячелетнего Бреста. Только за последние сто лет это происходило до десятка раз.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Когда мы все это показываем на фасадах улиц – это интересно для туристов. Мы привлекаем больше внимания к истории нашего города, к его событиям.
Для Бреста уникальна квартальная система нумерации. Каждый квартал имел свой номер, и это было его адресом. Поэтому можно было писать письмо не по адресу «улица такая-то, дом такой-то», а «квартал № 43», и можно было сразу писать фамилию получателя. Поэтому мы отобразили номер квартала и старые названия улицы.
Всего в центральной части города пропишутся 9 табличек. Их выполнили в едином дизайн-коде – для этого привлекали профессиональных скульпторов. На изготовление одной уходило до полутора месяцев ручной работы.
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Шрифт подбирался характерный для отдельного исторического периода. Похожие идеи уже реализовывали в Минске, Гродно и ряде европейских городов.