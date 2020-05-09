«Представлено 18 проектов по разным темам». Как посмотреть выставку Нацбиблиотеки онлайн

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: На главной странице портала создан специальный раздел, который объединяет виртуальные проекты и выставки. На сегодняшний день таких проектов у нас 18 представлено, они по разным темам. Как появляются эти проекты? Например, в Беларуси отмечается юбилей деятеля культуры, писателя, либо какая-то знаменательная дата. Тогда библиотека готовит проект, который совмещает в себе текстовую, визуальную, библиографическую информацию, ссылки на интернет-ресурсы и представляет комплексно кратко эту тему. Фактически если взять, например, ученика старших классов средней школы либо студента первого курса университета гуманитарной направленности, то некоторые проекты позволяют подготовить полностью контрольную работу, реферат написать и т. д. Это, по сути дела, такая рекомендательная форма представления информации по тому или иному событию либо персоне.

Как вы работаете с издательствами нашей страны? Предположим, кто-то из наших соотечественников напишет новое произведение, как скоро оно окажется в фондах вашей библиотеки?

Елена Долгополова:

Национальная библиотека является получателем обязательного экземпляра. Что это значит? Все, что, вообще, выходит на территории нашей республики, обязательно должно попасть в фонд нашей библиотеки. Должна сказать, что в нашей стране дисциплинированность издателей иногда вызывает легкую зависть у зарубежных коллег, поскольку вот такая форма работы как рассылка обязательного экземпляра – это мировая практика, поэтому все, что издается, есть у нас. Мы стараемся, чтобы литература, которая поступила в библиотеку, очень быстро могла попасть в руки читателю. Поэтому, минуя все стадии обработки документа, т. е. ему должен быть присвоен шифр, он должен быть отражен в электронном каталоге, так вот до всех этих процедур книга появляется на выставке новых поступлений, это отдельный читальный зал и в течение двух недель все, что мы получили, демонстрируется для наших пользователей, потом выставка меняется. Вот таким образом мы очень оперативно даем возможность увидеть новинки белорусских издательств.