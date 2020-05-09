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Как выглядели газеты времён ВОВ? Можно посмотреть на портале Нацбиблиотеки

09 мая 2020 07:47
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На портале Национальной библиотеки публикуют факсимиле газет военного времени.

Как выглядели газеты времён ВОВ? Можно посмотреть на портале Нацбиблиотеки-1

Вспомнить об ужасах войны и подвигах страны-партизанки белорусы предложат жителям бывшего Советского Союза. Как только все наладится и границы будут открыты, мы презентуем им передвижной проект «Лесная песня».

Как выглядели газеты времён ВОВ? Можно посмотреть на портале Нацбиблиотеки-4

Кроме того, вскоре в Национальной библиотеке продемонстрируют редкие 500-летние фолианты в электронном виде.

Как выглядели газеты времён ВОВ? Можно посмотреть на портале Нацбиблиотеки-7

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Мы также подготовили выставку «Беларусь современная», ведь мы современные, красивые, процветающие, счастливые, только благодаря Победе. И мы собрали фотоработы современных молодых художников, которые показывают современную Беларусь, нашу природу, нашу архитектуру, детей улыбающихся, радостных. Эта выставка, которую мы откроем в нашей библиотеке, поедет по странам Западной Европы для того, чтобы в год Великой Победы, в Год малой родины продемонстрировать результат этой Победы.

# Великая Отечественная война # Культура # Роман Мотульский # Оксана Семашко # Фотофакт # Выставки в Минске

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