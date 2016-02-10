Новости Беларуси. В Беларуси проходят дни национальной культуры Армении. Накануне форум открыл яркий концерт лучшего джазового оркестра Закавказья.

В современном ритме дни армянской культуры продолжит выставка художников 21-го века. Мастера кисти 10 февраля представят более 60 полотен. Насладиться искусством белорусы смогут в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске до следующей пятницы включительно. Страны отмечают и взаимный интерес и в литературе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Погосян, заместитель министра культуры Республики Армения:

У нас есть очень хорошие связи между библиотеками, кроме этого нас очень интересует у вас книгопечатание. Потому что у вас очень хорошая основа. Высокого качества книги выпускаются.

Также Армения станет почетным гостем 23-й международной книжной выставки в Минске, которая открывается 10 февраля.