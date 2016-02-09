Обновленный зал Центрального Дома офицеров: реконструкция завершена

Новости Беларуси. Новое рождение символа Минска. В столице завершилась реконструкция театрального зала Центрального Дома офицеров. К встрече со своими зрителями она готовилась больше года. Открытие здесь отпраздновали чередой культурных мероприятий. Сейчас здесь вновь могут маршировать суворовцы и выступать военный оркестр.

На этой сцене выступали коллективы из разных стран. На концертах и спектаклях присутствовали первые лица военного руководства. За все время театр Центрального Дома офицеров реконструировался всего несколько раз. И каждый – оставался узнаваемым. А фирменным признаком зала по-прежнему остается легендарная люстра «Звезда» из горного хрусталя.

Летом Центральному Дому офицеров в Минске исполнится 80 лет. Юбилей один из главных архитектурных сторожил Минска встретит с обновленной сценой. К слову, последняя реконструкция здесь проводилась больше 40 лет назад. За время существования историко-культурный памятник не раз переживал ремонты, но его удалось сохранить на 80 процентов. Театр начинается с вешалки, а его новое рождение с административных зданий. В репертуаре – теперь уже не косметический ремонт, а масштабная культурная программа.

Валерий Курда, начальник Центрального Дома офицеров:

Сейчас мы работаем над административной частью, для того чтобы подготовить к проведению мероприятий, посвященных 70-летию начала Великой Отечественной войны, обязательно с участием ветеранов.

Благодаря обновленному сердцу исторического здания здесь, будут чаще биться сердца зрителей. Акустика в этом зале не уступает современным столичным сценам. Артиста даже без микрофона слышно на дальних рядах. Благодаря обновленному оборудованию, афиша мероприятий существенно расширилась. Теперь это не только театральные постановки, но также концерты и творческие встречи. При этом исторические интерьеры и чеканки сохранены в первозданном виде. Но эта реконструкция существенно не изменила неоклассический стиль маэстро столичной архитектуры Иосифа Лангбарда. А люстра «Звезда» тоже была приведена в полный порядок. Специалистам пришлось почистить 300 ламп бессменной примы театра. В первозданном виде воссоздали вход из черного мрамора. Далее приступят к восстановлению колонного зала.

К слову, театральный зал долгие годы был центром общественно-культурной жизни Минска. Все лучшие массовые мероприятия – от партийных съездов до детских утренников – проводились в одном из величайших произведений градостроительства Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.