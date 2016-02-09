Литературный симпозиум «Писатель и время» прошел 9 февраля в Минске

Новости Беларуси. Писатель и время. Под таким названием в Минске 9 февраля прошел литературный симпозиум. В стенах Национальной библиотеки он собрал как именитых, так и молодых авторов из 12 стран. Писатели обсудили актуальные вопросы современной литературы. Говорили об особенностях художественного перевода, а также о создание новых площадок для размещения произведений в сети Интернет.

Александр Карлюкевич, директор-главный редактор издательского дома «Звязда», организатор международного симпозиума литераторов:

Очень много молодых литераторов в этом году приехало. И мы думаем, что уже новой традицией станет семинар молодых писателей. Это писатели, которых отметило Союзное государство. Они участники ежегодного конкурса, многие из них победители этого конкурса и авторы альманаха «Мост дружбы».

Встреча литераторов состоялась в рамках масштабной книжной выставки-ярмарки, которая откроется уже 10 февраля. Гостей ждут встречи с писателями, автограф-сессии и многочисленные мастер-классы. Почетным гостем масштабного форума станет Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.