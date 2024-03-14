XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 14 марта

Незабываемые встречи с авторами и издателями, дискуссионная площадка для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово. XXXI Минская международная книжная выставка-ярмарка торжественно откроется 14 марта в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней примут представители 20 стран. Главные темы в 2024 году – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие первых выборов Президента и принятия Конституции, Год качества и юбилеи классиков нашей литературы.

Центральный экспонент «международного квартала» – Иран. На стенде исламской республики полтысячи изданий на русском языке о стране, ее истории и культуре. «Мир книги без границ» – слоган, который действует на всех площадках масштабного форума.