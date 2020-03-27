В память о погибших на войне. Брестский академический театр провёл закрытый показ баллады «Не покидай меня»
Новости Беларуси. Премьера – без зрителей. Брестский академический театр провел закрытый показ главного спектакля сезона – драматической баллады «Не покидай меня» по одноименной пьесе Алексея Дударева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановка приурочена к 75-летию Великой Победы.
Строгая Ядвига, мечтательная Аля, остроумная Зина, рассудительная Вероника. Четыре судьбы – у каждой своя боль, свой характер и судьба. Их мирную жизнь и светлое будущее забрала война.
Действия в спектакле разворачиваются в 1944 году, накануне белорусской наступательной операции. Все, что происходит на сцене, основано на реальных событиях. Боевое задание для хрупких и преданных вчерашний школьниц – проявить силу не девичьего характера и лишить противника главного преимущества. Их командир – сам вчерашний учитель.
Михаил Ильич, актер Брестского академического театра драмы:
Думаю, что в Беларуси нет таких семей, где не было, кто воевал или кто погиб. Конечно, и в моей семье есть – прадед Иван, он тоже воевал.
Спектакль – благодарность тем, кто ковал в огне мирную жизнь для потомков. Чтобы почтить память каждого погибшего на войне, потомкам придется замолчать на долгих 38 лет – писал автор.
Премьера планировалась на 26 марта, но ее отложили из-за эпидемиологической ситуации.
Александр Козак, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Для того, чтобы молодые люди понимали, знали, ценили то, что для них завоевали их родители, деды, бабушки, прадедушки. И чтобы этот подвиг не был каким-то казенным, а был в сердце человека, в душе его, в сознании. Светлая благодарная память должна идти всегда.
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Закрытый показ собрал только журналистов и критиков. Его приурочили к Международному дню театра. Ожидается, что массовый зритель увидит постановку до 9 Мая.