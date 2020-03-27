В память о погибших на войне. Брестский академический театр провёл закрытый показ баллады «Не покидай меня»

Строгая Ядвига, мечтательная Аля, остроумная Зина, рассудительная Вероника. Четыре судьбы – у каждой своя боль, свой характер и судьба. Их мирную жизнь и светлое будущее забрала война.

Новости Беларуси. Премьера – без зрителей. Брестский академический театр провел закрытый показ главного спектакля сезона – драматической баллады «Не покидай меня» по одноименной пьесе Алексея Дударева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановка приурочена к 75-летию Великой Победы.

Действия в спектакле разворачиваются в 1944 году, накануне белорусской наступательной операции. Все, что происходит на сцене, основано на реальных событиях. Боевое задание для хрупких и преданных вчерашний школьниц – проявить силу не девичьего характера и лишить противника главного преимущества. Их командир – сам вчерашний учитель.

Михаил Ильич, актер Брестского академического театра драмы:

Думаю, что в Беларуси нет таких семей, где не было, кто воевал или кто погиб. Конечно, и в моей семье есть – прадед Иван, он тоже воевал.

Спектакль – благодарность тем, кто ковал в огне мирную жизнь для потомков. Чтобы почтить память каждого погибшего на войне, потомкам придется замолчать на долгих 38 лет – писал автор.

Премьера планировалась на 26 марта, но ее отложили из-за эпидемиологической ситуации.