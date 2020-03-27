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Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»

27 марта 2020 09:19
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Сделать фильм про Владимира Короткевича. Что может быть проще – вот он, весь на виду. Вся его жизнь, его творчество, его женщины. Именно так казалось авторам одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» на старте проекта, но уже буквально в первые дни, погрузившись в материал, стало понятно: за простотой и образом «своего парня» – а именно так вспоминают про Короткевича многие, кто его знал, скрывается неимоверная глубина – глубина мыслей, слов, поступков.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-1

Уже многое сказано – и про страсть привозить из поездок самые разные сувениры от ракушек до чертиков, и про вредные привычки, и про личную жизнь. Да, все это часть его жизни, и отними это, перечеркни, возможно, и многих произведений Короткевич никогда бы и не написал.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-4

Денис Мартинович, писатель:
Караткевіч быў рамантыкам. Без канкрэтных жанчын, без натхнення ен бы не напісаў большасць сваіх твораў, таму што шмат твораў, дзе можна знайсці рысы той ці іншай жанчыны, якая сустракалася ў яго жыцці, якая ўплывала бы на яго жыцце.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-7

Но помимо женщин была у Владимира Короткевича ещё одна страсть. Страсть, которой он, как писатель, обязан своей популярностью. Страсть, ради которой он с юных лет был готов пожертвовать всем. Имя её – Беларусь! Любовь всей его жизни – это любовь к своей родной земле. И спорить с этим уж точно никто не возьмется. Искреннее, трепетное и восторженное отношение к корням своим впиталось в его сердце с самого детства, и после проявлялось во всем, что бы ни делал Короткевич. В каждом из своих произведений он восторгался своей страной, своей землей под белыми крыльями.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-10

Петр Жолнерович, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики БГУ:
Слово «зямля» ў адным са значэнняў тлумачальнага слоўніка – гэта і есць краіна, дзяржава. Ен шмат вось пра гэта гаварыў, ен паказаў упершыню, што беларус – гэта не толькі пан сахі і касы. Ен прымусіў беларуса ганарыцца сваей гісторыяй.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-13

В стихах и прозе, в сценариях к фильмам, в многочисленных очерках – все проникнуто уважением к народу. И именно Короткевич для многих белорусов заново открыл книгу истории, где нашлось место величию белорусов и богатству традиций.

Елена Синкевич, племянница Владимира Короткевича:
Я лічу, што яго роля ў беларускай літаратуры і ў беларускай культуры бяспечна вялікая і магчыма яшчэ да канца не асэнсаваная. Ен стварыў мастацкую гісторыю ў Беларусі. Многія людзі лічылі яго фантазерам, лічылі, што ен рамантызаваў гісторыю Беларусі. Няхай будзе так, калі яго чытачы зацікавяцца гісторыяй сваей краіны, захочуць яе ведаць, захочуць ганарыцца ею.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-16

Племянница классика белоруской литературы Елена Синкевич с болью рассказывает о некоторых записях в одном из дневников дяди. В то время многие его произведения были подвергнуты цензуре. Конечно, это выбивало писателя из творческой колеи, но Короткевич не сдавался.

Елена Синкевич:
Канешне, ен хацеў, каб кнігі, якія ен напісаў, вышлі, каб чытач іх бачыў, таму, напэўна, ен бясконца і пераробліваў, і скарачаў, і не заўседы гэта выходзіла тое, што ен хацеў.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-19

История жизни Владимира Короткевича – это еще и история белорусского кино. И тем ценнее воспоминания о его роли в кинематографе от тех, кто работал с Короткевичем-сценаристом. О спорах и ссорах с режиссерами, о причинах, по которым киноленты были отправлены на полку.

Михаил Басалыга, художник:
«Быў, есць, буду», калі так на слых успрымаеш гэтыя словы, чаму ен так сказаў, можна растлумачыць, як бы яго там не тапталі, як бы яго не заціралі, а ен усе-такі быў і есць. За плячамі было многа-многа чаго зроблена і будзе.

Племянница Владимира Короткевича: «Многія людзі лічылі яго фантазёрам, лічылі, што ён рамантызаваў гісторыю Беларусі»-22

Можно ли сегодня назвать Владимира Короткевича гением? Наверняка, у поклонников его таланта есть ответ на этот вопрос. Но а для тех, кто пока ещё не открыл для себя богатый и захватывающий мир писателя Короткевича, совет один – срочно в книжный магазин.

# Белорусская литература # Культура # Денис Мартинович # Петр Жолнерович # Елена Синкевич # Михаил Басалыга # Фотофакт # Культура

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