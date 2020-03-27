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«Он – это жизненный сгусток любви к земле, к народу. С ним всегда было весело». Друг вспоминает о Владимире Короткевиче

27 марта 2020 10:26
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – продюсер цикла документальных фильмов «Тайны Беларуси» – Юлия Крыницкая и художник, иллюстратор Михаил Басалыга.

В 1984 году он ушел, его уже довольно давно с нами нет. Как Вы вспоминаете Короткевича? Может какой-то один эпизод Вам чаще вспоминается или какой-то разговор с ним?

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:
Я могу только сказать одно, конечно, я был молодым, когда был Короткевич, и наши встречи были не такими частыми, как бы хотелось. Он по натуре был человеком, конечно, веселым. Он – это жизненный сгусток любви к земле, к народу. С ним всегда было весело. С «Дикой охотой» я познакомился где-то в 70-ых, а в 2008 году вышла с моими иллюстрациями книжка «Дикая охота короля Стаха», в 2010 я сделал «Христос приземлился в Гродно». Дело в том, что Короткевич не видел этих книжек, его уже не было. Я работал в художественном училище и когда я уволился, мне было уже за 60, у меня появилось время, училище занимало много времени. Я зашел в наш центральный книжный и там, вот за что и почему я сразу вспомнил Короткевича: стоит мужчина и просит у продавца: «Дайте мне Короткевича «Дикую охоту короля «Стаха» и на белорусском языке. Я этих книжек 20 куплю». А она: «Нет. Вот есть у нас четырехтомник, а особенного такого издания нет». Я тогда и еще раньше к этой книжке обращался, и решил, что я буду делать эту книжку.

«Он – это жизненный сгусток любви к земле, к народу. С ним всегда было весело». Друг вспоминает о Владимире Короткевиче-1

Что для себя откроют в новом сезоне белорусы? Есть ли какой-то факт, о котором никто вообще не знал до фильма?

Юлия Крыницкая, продюсер цикла документальных фильмов «Тайны Беларуси»:
В своем фильме мы постарались дать ответ на несколько интересных вопросов, связанных с Владимиром Семеновичем Короткевичем. Во-первых, его раскрыть именно с разных точек зрения. Да, где-то как Дон Жуана и дамского угодника, где-то как талантливого сценариста, к сожалению, судьба его фильмов не всех была удачной. Какие-то фильмы, как например, «Дикая охота короля Стаха», имели большой фестивальный успех в свое время, но у него была ссора с режиссером. Конечно, мы постарались найти ответ и услышать несколько мнений на вопрос, который волнует, наверное, не только почитателей творчества Владимира Семеновича Короткевича, а в принципе, широкий круг зрителей: есть ли продолжение «Колосьев под серпом твоим»?

«Он – это жизненный сгусток любви к земле, к народу. С ним всегда было весело». Друг вспоминает о Владимире Короткевиче-4

# Белорусская литература # Культура # Михаил Басалыга # Юлия Крыницкая # Фотофакт

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