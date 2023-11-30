Ухтинский: «Не употребляю алкоголь и этим горжусь». Каково быть молодым папой и как удалось похудеть с 140 кг?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Владимир Ухтинский.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Владимир Ухтинский.
Владимир Ухтинский, певец:
В четыре года меня привезли в Гомель. Концерты я давал и в Москве, и в Америке – весь мир.
Александр Меженный, ведущий:
Как удалось достучаться до публики?
Владимир Ухтинский:
Многие думают: шансон – значит, блатота какая-то. У меня лирический шансон. 1 декабря у меня будет сольный концерт, там будут все новые песни.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Вы работали с Тальковым, «Сябры». Расскажите про эту часть.
Владимир Ухтинский:
Я ничего не заканчивал. Я заканчивал «ярмоленку», 10 лет. Могу сказать честно: вот это школа. Анатолию Ивановичу бис, браво. Он даже не думал об этом, а я все время наблюдал, как он держит руку, микрофон, как он смотрит зрителю в глаза.
Самое главное в жизни – не обманывать людей. Какой бы ты ни был. Люди заплатили деньги. Ты должен выйти и живым голосом спеть для них так, как ты сегодня себя чувствуешь, думаешь, веришь, знаешь. Почему я не пою под фонограмму? Откуда я помню, когда я ее записывал, какое у меня было настроение и что я вообще думал…
Александр Меженный:
Как удалось отказаться от пагубных привычек?
Владимир Ухтинский:
Сейчас я выгляжу немножко лучше, чем года два назад. Когда-то я подошел к зеркалу и ужаснулся. У меня есть настоящие друзья, которые мне льстить не будут, а будут говорить именно правду в глаза. Я весил 140 килограммов. Я же все-таки артист – нельзя. Пою хорошо, но вид тоже должен быть. Ровно год назад на Новый год я дал себе зарок. Даже капли пива не употребляю. Я вообще не употребляю алкоголь и этим горжусь.
Четыре года назад я встретил женщину. Ей было 29 лет. Мы полюбили друг друга. 18 марта 1960 года я родился, а 18 марта 2022 года я проснулся от того, что мне звонок в 6 часов утра. Звонит Оля и говорит: поздравляю, у тебя дочка. У нас с дочерью в один день, только годы разные.
Какие премьеры готовит артист? Смотрите в видео.