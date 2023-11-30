Ухтинский: «Не употребляю алкоголь и этим горжусь». Каково быть молодым папой и как удалось похудеть с 140 кг?

Владимир Ухтинский, певец:

В четыре года меня привезли в Гомель. Концерты я давал и в Москве, и в Америке – весь мир.

Александр Меженный, ведущий:

Как удалось достучаться до публики?

Владимир Ухтинский:

Многие думают: шансон – значит, блатота какая-то. У меня лирический шансон. 1 декабря у меня будет сольный концерт, там будут все новые песни.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Вы работали с Тальковым, «Сябры». Расскажите про эту часть.

Владимир Ухтинский:

Я ничего не заканчивал. Я заканчивал «ярмоленку», 10 лет. Могу сказать честно: вот это школа. Анатолию Ивановичу бис, браво. Он даже не думал об этом, а я все время наблюдал, как он держит руку, микрофон, как он смотрит зрителю в глаза.

Самое главное в жизни – не обманывать людей. Какой бы ты ни был. Люди заплатили деньги. Ты должен выйти и живым голосом спеть для них так, как ты сегодня себя чувствуешь, думаешь, веришь, знаешь. Почему я не пою под фонограмму? Откуда я помню, когда я ее записывал, какое у меня было настроение и что я вообще думал…