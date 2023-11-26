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Легендарный балет Большого театра России «Иван Грозный» впервые показали в Беларуси

26 ноября 2023 10:33
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Впервые для белорусского зрителя. Легендарный балет Большого театра России в постановке Юрия Григоровича «Иван Грозный» на минской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарный балет Большого театра России «Иван Грозный» впервые показали в Беларуси-1

Светлана Захарова, Анна Никулина, Артемий Беляков, Михаил Лобухин – состав артистов без преувеличения звездный. Глубокие эмоции, вечные темы власти, любви и предательства знакомы каждому зрителю. Драматическая постановка основана на жизни и правлении русского царя Ивана IV Грозного. Множество персонажей: от слуг и бояр до царицы и патриарха, создают на сцене живой образ России XVI века.

Легендарный балет Большого театра России «Иван Грозный» впервые показали в Беларуси-4

Артемий Беляков, премьер балета Большого театра России:
«Иван Грозный» – это самый русский балет про русскую историю. Поэтому этот спектакль танцевать, наверное, нам в то же время просто, несмотря на то что это сложно с точки зрения образа. И, конечно, надо сказать, что я очень люблю этот балет. Горд и счастлив, что он есть в Большом театре.

Легендарный балет Большого театра России «Иван Грозный» впервые показали в Беларуси-7

Светлана Захарова, народная артистка России:
Гениальная музыка Прокофьева, режиссура, постановка и хореография Юрия Николаевича Григоровича и костюмы Вирсаладзе – все это, наверное, такой тандем, который должен был в одно время сойтись. И был создан этот великий балет. Когда я узнала, что будут гастроли в Минск, я с огромным удовольствием и посчитала за честь приехать сюда.

Легендарный балет Большого театра России «Иван Грозный» впервые показали в Беларуси-10

Артисты Большого театра России не раз выступали на минской сцене, однако столь масштабных гастролей еще не было. В этот раз к нам приехали самые знаковые, брендовые спектакли и почти 500 человек.

# Театр # Культура # Фотофакт

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