Стали известны лучшие молодые прозаики Беларуси и России

В Минске наградили победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы». Участниками творческого состязания стали белорусские и российские авторы в возрасте от 18 до 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимались только прозаические произведения малой литературной формы: рассказ, очерк или эссе. На суд экспертного совета жюри представили более 70 работ из всех регионов Беларуси и России. В конкурсе нет градации по местам. Выбирают пятерку лучших прозаиков. В 2023 году лауреатами стали 10 авторов – по пять от каждой страны.

Максим Тютеньков, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» (Беларусь):

Безумоўна, я не чакаў такіх вынікаў, для мяне гэта вельмі прыемна, калі я ўбачыў у сродках масавай інфармацыі вынікі, абвешчаныя ў медыя. Для мяне гэта падарунак напрыканцы 2023 года.

Иван Кузнецов, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» (Россия):

Я понимаю участие в третий раз, в качестве лауреата я уже во второй раз. В первый раз я стал лауреатом в 2016 или 2017 году. Знаете, всегда надеешься на победу, но я стараюсь ничего не ожидать. Мне было приятно во второй раз здесь оказаться. Значит, что есть какая-то стабильность.