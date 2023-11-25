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«Угол зрения» – книга для подростков от белорусского автора. Рассказываем про новинку

25 ноября 2023 11:01
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Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

«Угол зрения» – книга для подростков от белорусского автора. Рассказываем про новинку-1

«Угол зрения». Так называется новая книга белорусского автора Ирины Карнауховой.

«Угол зрения» – книга для подростков от белорусского автора. Рассказываем про новинку-4

Ирина Карнаухова, автор книги:
Эта книга моя первая для подростков. В ней собраны рассказы на психологическую тему: трудности, непонимание, которое происходит в семье, коллизии с одноклассниками. 

«Угол зрения» – книга для подростков от белорусского автора. Рассказываем про новинку-7

Подробности смотрите в видео

# Книги # Культура # Фотофакт

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