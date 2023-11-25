«Угол зрения» – книга для подростков от белорусского автора. Рассказываем про новинку

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
«Угол зрения». Так называется новая книга белорусского автора Ирины Карнауховой.
Ирина Карнаухова, автор книги:
Эта книга моя первая для подростков. В ней собраны рассказы на психологическую тему: трудности, непонимание, которое происходит в семье, коллизии с одноклассниками.
Подробности смотрите в видео.