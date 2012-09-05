Участники конгресса по случаю 90-летия Национальной библиотеки Беларуси: Эта библиотека – феномен мировой культуры

Новости Беларуси. Национальная библиотека Беларуси отмечает 90-летие со дня основания. С этой датой коллектив поздравил президент Александр Лукашенко. По случаю юбилея в Минск приехали более сотни специалистов библиотечного дела из десятков стран. Принимали гостей, разумеется, в гигантском ромбокубооктаэдре.

Национальная библиотека – это крупнейший культурный и информационный центр. Участники встречи не скрывают: приехали изучить опыт коллег. Шутки ли – обслуживать в год более 30 тысяч посетителей.

Фонды «алмаза знаний» насчитывают более девяти миллионов экземпляров. Книги на 50 языках мира. Здесь изучают коллекции рукописей и инкунабулы – первые европейские издания от начала книгопечатания. Вот и координатор библиотеки конгресса США намерена быть в числе постоянных читателей.

Калиина Блэк, координатор отдела Всемирной цифровой библиотеки конгресса США:

Я удивлена, что здесь хранятся такие разнообразные ресурсы. Коллекция редкой книги произвела неизгладимое впечатление, было очень волнующе видеть центр оцифровки, там проводится большая работа.

А ведь после Великой Отечественной войны фонды собирали по крупицам. Отсчетом новейшей истории уже «алмаза знаний» в 2006 стало открытие нового здания.

Директор Латвийской библиотеки признается: именно этот проект вдохновил Ригу на создание своей книжной сокровищницы. Строительство завершат в следующем году. Пока же Вилкс Андрис заряжается идеями у белорусских коллег. К примеру, теле-лифт доставляет книгу к читателю всего за 15 минут. Это в разы быстрее, чем в той же Парижской библиотеке.

Вилкс Андрис, директор Национальной библиотеки Латвии:

Я не уверен, что за час можно в Париже получить книгу. Там нужно ждать еще дольше. Ваше решение очень хорошее.

В библиотеке обеспечен доступ к 150 банкам данных мира. Не выходя из здания можно получить ту же информации, что и студенты Оксфорда и Кембриджа. Активно идет создание электронной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Наша задача – сделать так, чтобы и столичная библиотека, и библиотека в небольшой деревеньке были информационно насыщены практически одинаково.

Янис Карклинс, заместитель генерального директора ЮНЕСКО:

Новые технологии, которые позволяют подходить к информации всем. Это место демократии, это место свободы мышления и свободы слова.

Фонды переносятся на электронные носители. Библиотекари намерены активнее уходить в Интернет, чтобы посетители получали действительно достоверную информацию. Впрочем, как сделать библиотеку еще ближе к читателю, об этом специалисты будут спорить еще долго.

5 сентября участники конгресса сошлись во мнении: Национальная библиотека Беларуси – это феномен мировой культуры.

Евгений Кузьмин, председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»:

Она известна в мире, она прославляет Беларусь. Неужели вы этого не знали?