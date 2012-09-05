Новинки белорусского книгопечатанья будут представлены на Московской международной книжной выставке-ярмарке

Новости Беларуси. Проходящий в Беларуси Год книги будет представлен на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Юбилейный 25-ый форум открывается в российской столице 5 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В режиме нон-стоп будут проводиться презентации новинок белорусского книгопечатания. Кроме того, состоятся многочисленные встречи с белорусскими литераторами и издателями. Они будут не только представлять свои лучшие книги, но и получать заслуженные награды.

В 2012 году белорусская литература удостоена пяти призов в различных номинациях IX Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», в том числе самой престижной – Гран-при.