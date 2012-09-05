Прямой эфир

Новинки белорусского книгопечатанья будут представлены на Московской международной книжной выставке-ярмарке

05 сентября 2012 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проходящий в Беларуси Год книги будет представлен на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Юбилейный 25-ый форум открывается в российской столице 5 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В режиме нон-стоп будут проводиться презентации новинок белорусского книгопечатания. Кроме того, состоятся многочисленные встречи с белорусскими литераторами и издателями. Они будут не только представлять свои лучшие книги, но и получать заслуженные награды.

В 2012 году белорусская литература удостоена пяти призов в различных номинациях IX Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», в том числе самой престижной – Гран-при.

# Культура # Выставки # Год Книги

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2012 17:19

Международный музыкальный проект СТВ «ХОРоШОУ». За звание лучших поборются хоры из шести стран

04 сентября 2012 12:38

Американский фотохудожник подарил пенсионерам молодость

День белорусской письменности отмечают в Глубоком 2 сентября
02 сентября 2012 16:57

День белорусской письменности отмечают в Глубоком 2 сентября