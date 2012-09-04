Международный музыкальный проект СТВ «ХОРоШОУ». За звание лучших поборются хоры из шести стран

Новости Беларуси. Новый музыкальный проект на СТВ в новом сезоне. Уже в этом месяце на нашем телеканале развернется настоящая борьба между лучшими хорами из шести стран.

4 сентября участники приехали в Беларусь и сразу же отправились на съемочную площадку. Артисты из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и Польши сойдутся на одной сцене, чтобы представить песенную культуру своей страны и исполнить композицию на языке соседа.

Артисты хора «Alice white» репетировали даже по дороге из Киева в Минск. Все участники – студенты творческих вузов. Создателю и руководителю Алисе всего 24. Для нее, как и для украинского хора, это телевизионный дебют.

Алиса Свешникова, художественный руководитель хора «Alice white» (Украина):

Мы впервые будем выступать в такого рода проекте. Ребята очень готовились. У нас были ежедневные репетиции.

Юрий Волынский, солист хора «Alice white» (Украина):

Будем рубашки одевать, галстуки. У нас поставлены хореографические номера с девушками. Очень красиво.

Новый сезон на телеканале СТВ откроется международным проектом под названием «ХОРоШОУ». За звание лучшего музыкального коллектива поборются не силой, а голосом шесть хоров.

Анастасия Савицкая, продюсер проекта «Хорошоу»:

Нас приятно удивило, что откликнулось очень много коллективов из разных стран. Они буквально засыпали нас заявками, песни начали присылать, хотели участвовать. У нас в проекте участвуют шесть хоров из Польши, Литвы, России, Украины, Латвии. Конечно, будет и белорусский хор.

Валерий Щмат, художественный руководитель хора «Золотые голоса»:

На рэпетыцыях асноўная ўвага не вакалу, бо людзі ўмеюць добра спяваць як салісты, але менавіта акордыцы, выстраіванню шматгалосся і, канешне, прыслухоўванню адзін да аднаго.

На конкурсе артисты исполнят не только академическую песню, но и мировые хиты. Всего в багаже коллектива должно быть три песни. Кроме того, вокальное исполнение организаторы попросили соединить с танцем. И для зрителей, и для участников это эксперимент.

Татьяна Сепашкова, хормейстер Брянского городского академического хора (Россия):

Мы специально нанимали хореографа. Очень впечатлило, поэтому мы с удовольствием откликнулись.

На одном из этапов конкурса хору предложат без подготовки исполнить песню соседней страны. С помощью караоке. Артисты целый месяц изучали язык стран-конкурентов. Руководитель Брянского академического хора для участия в «ХОРоШОУ» проводил отдельный кастинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Семенищенков, артист Брянского городского академического хора (Россия):

В последнее время очень большой интерес к хоровому искусству, потому что и в России, и в Беларуси, и в Европе такие конкурсы проходят. Это что-то новое для нашего коллектива.

По результатам трех этапов конкурса на финальном шоу встретятся четыре хора, один из которых станет победителем музыкального проекта. Увидеть участников шоу можно будет в эфире телеканала СТВ 7 сентября.

Полуфинальные шоу выйдут в эфир 15 и 16 сентября, а кто станет победителем нового проекта СТВ, наши зрители узнают 22 сентября уже во время финала.