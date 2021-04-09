«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов

Эти утонченные фигуры завораживают с первого взгляда. Каждая – по-своему неординарна. Над объемными образами «с характером» трудились белорусские скульпторы со всей страны. Самых талантливых ваятелей объединил выставочный марафон «SculptFest».

Константин Костюченко, доцент Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза художников:

Весь фестиваль подразделяется на несколько крупных экспозиций. Самая большая представлена в центре города во Дворце искусств. Все проекты, несмотря на то, что они здесь представлены в маленьком размере, в будущем имеют возможность на жизнь уже в большом размере и где-то в городской черте.

Цель творческого проекта – показать новые веяния современной белорусской скульптуры. Сверхзадача – дать наблюдателю прочувствовать смысл авторской мысли, скрытый под вуалью объемных образов. Иван Артимович, скульптор, искусствовед:

У нас представлены семь павильонов. Это пятеро областных авторов и двое авторов из Минска. Художники абсолютно разные, с разным подходом. Есть реалистичный традиционный подход, есть какие-то более формальные поиски в материале.

Фестиваль продлится месяц. Выставки запланированы на девяти арт-площадках столицы. Продемонстрировать свой талант могут как заслуженные мэтры, так и молодые скульпторы, которые еще только познают все грани искусства.

Иван Артимович:

Здесь была задача представить автора, показать его портрет, его творческое кредо и предоставить возможность выбранным художникам создать уютную камерную экспозицию его произведений.

Изюминкой фестиваля станет выставка анималистической скульптуры, где главными объектами выступают животные и птицы. Для художника здесь важно не только анатомически точно изобразить зверя, но и передать его повадки.

Константин Костюченко:

По итогам выставки комиссия, которая включает в себя профессионалов-искусствоведов, будет оценивать работы по нескольким критериям. Это будет несколько номинаций: традиция, новация, концепция и мастерство.