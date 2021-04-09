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«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов

09 апреля 2021 09:09
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Эти утонченные фигуры завораживают с первого взгляда. Каждая – по-своему неординарна. Над объемными образами «с характером» трудились белорусские скульпторы со всей страны. Самых талантливых ваятелей объединил выставочный марафон «SculptFest».

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-1

Константин Костюченко, доцент Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза художников:
Весь фестиваль подразделяется на несколько крупных экспозиций. Самая большая представлена в центре города во Дворце искусств. Все проекты, несмотря на то, что они здесь представлены в маленьком размере, в будущем имеют возможность на жизнь уже в большом размере и где-то в городской черте.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-4

Цель творческого проекта – показать новые веяния современной белорусской скульптуры. Сверхзадача – дать наблюдателю прочувствовать смысл авторской мысли, скрытый под вуалью объемных образов.

Иван Артимович, скульптор, искусствовед:
У нас представлены семь павильонов. Это пятеро областных авторов и двое авторов из Минска. Художники абсолютно разные, с разным подходом. Есть реалистичный традиционный подход, есть какие-то более формальные поиски в материале.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-7

Фестиваль продлится месяц. Выставки запланированы на девяти арт-площадках столицы. Продемонстрировать свой талант могут как заслуженные мэтры, так и молодые скульпторы, которые еще только познают все грани искусства.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-10

Иван Артимович:
Здесь была задача представить автора, показать его портрет, его творческое кредо и предоставить возможность выбранным художникам создать уютную камерную экспозицию его произведений.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-13

Изюминкой фестиваля станет выставка анималистической скульптуры, где главными объектами выступают животные и птицы. Для художника здесь важно не только анатомически точно изобразить зверя, но и передать его повадки.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-16

Константин Костюченко:
По итогам выставки комиссия, которая включает в себя профессионалов-искусствоведов, будет оценивать работы по нескольким критериям. Это будет несколько номинаций: традиция, новация, концепция и мастерство.

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов-19

Тривиальные сюжеты – история не про этот выставочный марафон. Здесь каждая скульптура – философское произведение искусства.

# Скульптура в Минске # Культура # Константин Костюченко # Иван Артимович # Юлия Самусенко # Фотофакт # Выставки в Минске

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