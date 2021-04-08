«Это как такие маленькие саркофаги с моими тайнами». Показываем три необычные выставки в Минске

На каких трех выставках стоит побывать, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Выставка живописи «Служить добру» Николая Волынца Тамара Шпартова, дочь художника Николая Волынца:

Папа ушел в 2003 году, 18 лет уже его нет с нами. Сегодня, 3 апреля, этому удивительному художнику могло бы исполниться 100 лет. Николай Волынец творил в окрестностях Минска. На его картинах можно увидеть места, которых давно нет – живописные поля, сады и мостики давно скрыты под слоем воды. Ведь этот незаурядный мастер жил еще в то время, когда Свислочь была двухрукавной, а создание Вилейской водной системы было только в отдаленных планах градостроителей.

Тамара Шпартова:

Он был ветераном труда, ветераном Великой Отечественной войны, членом Союза художников. Он учился в Витебской художественной школе. Затем был призван в армию, и с первого до последнего дня он воевал.

Кстати, свои первые наброски он делал еще в окопах. А его «Сталинградская битва» и вовсе не имеет аналогов, ведь художник рисовал картину буквально на поле боя.

Ольга Рыжикова, дочь художника Николая Волынца:

Отец был участником Сталинградской битвы, в саперном батальоне служил. А поскольку он уже был состоявшимся художником, он брал с собой краски и помогал делать заградительные макеты. Если вы помните, то во время Великой Отечественной войны это очень приветствовалось, нужно было обмануть немецко-фашистские силы и делать такие специальные обманки – макеты танков, самолетов, домов. В периоды затишья он рисовал в стиле старинных мастеров Сталинградскую битву. Но делом всей жизни стали отнюдь не батальные сцены. Николай Волынец и сегодня считается одним из лучших портретистов Беларуси. Он писал по всем канонам реалистичной живописи, в лучших традициях русских передвижников.

Ольга Рыжикова:

Когда он видел человека, который ему понравился, он говорил: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» И за час писал вот такой портрет. Я тогда как раз обучалась игре на гитаре, училась в медицинском институте, и папа захотел нарисовать мой портрет, поэтому я с удовольствием ему позировала.

Сходство сложно не заметить. Двух дочерей и сына Николай Иванович растил в особой атмосфере – добра, любви и творчества. Ольга Рыжикова:

Самое главное воспоминание: половину огромного дома, который построил отец своими руками, занимала мастерская. Это запахи краски, растворителя, олифы. Мы все участвовали в этом процессе.

Тамара Шпартова:

Никто никогда не проходил мимо нашего дома, он был полон любви, полон угощений. Папа занимался пчелами, он выращивал различные фрукты и овощи. Он обладал удивительным даром общения с людьми, потому что после встречи с отцом руки становятся, как крылья.

Свой дом, который всегда был наполнен гостями, музыкой и светом, художник возвел в Ждановичах. Выбор был неслучайным. Ольга Рыжикова:

Представляете: в 50-е годы, когда все люди из деревень стремились попасть в город, отец из города, где ему дали квартиру, уехал в Тмутаракань, в Ждановичи, где в 50-е годы даже поезда не останавливались. Молодеченский поезд просто слегка притормаживал свой ход.

Дочери пошли по стопам матери-врача, а вот подрастающее поколение неравнодушно к кистям и краскам. Так, обе правнучки – Вера и Лиза – твердо решили стать художницами. И есть в кого.

Выставка скульптуры Алексея Острова «Упорядочить хаос» Этот скульптор взялся за очень сложную задачу – упорядочить хаос. Именно так называется персональная выставка Алексея Острова. Алексей Остров, скульптор:

Лепить я начал не так давно. В голове у меня был хаос, а упорядочить хаос – значит стремиться к невозможному. Упорядочить хаос вообще невозможно. Хаос тем и прекрасен, что он непредсказуемый.

Так у художника возникла своя система мироздания. К слову, своим работам Алексей Остров не дает названий, ведь каждый посетитель может увидеть в бескрайней фантазии автора что-то свое.

Зато на каждой скульптуре есть один и тот же отличительный знак – творческая подпись автора. Символом и логотипом нашего героя стала ОСА – производное от его имени и фамилии. Кроме того, это насекомое несет для художника особый, сакральный смысл. Алексей Остров:

Оса защищает свою семью. Пчелы – молодцы, они работают на всех. Оса работает не меньше, но она работает только на свою семью. Оса – боец, а пчела, к сожалению, жалит только один раз и умирает.

Алексей начал свой путь с освоения профессии литейщика и патинировщика. Работая со скульптурой во Франции, он освоил приемы тонировки, научился добиваться нужного оттенка и игры света на поверхности металла. Алексей Остров:

Я хотел сделать просто много квадратов и потонировать их в разные цвета. Когда я начал лепить, то создал нечто, что мне понравилось, я показал людям, им тоже понравилось. После этого я рискнул попробовать что-то новое, что-то более интересное. В голове мыслей было много, руки сами лепили, и я понял, что вторая работа, третья работа. Потом я уже просто не мог остановиться.

Так автор пришел к творчеству в 40 лет. Он признается, что любимых работ у него нет – каждая следующая и есть любимая. Когда она оживает в бронзе и становится достоянием не одной пары глаз. В чем же секрет сурового мужского искусства? Алексей Остров:

Я музу не жду точно, ее можно ждать иногда очень долго, я просто сажусь и работаю. Сажусь и делаю, комкаю пластилин, не нравится – откладываю на день, возвращаюсь и опять что-то делаю. Я вижу, что появляется форма, которая мне нравится, меня удовлетворяет. В каждой работе здесь у меня очень много чего вложено. Это как такие маленькие саркофаги с моими тайнами.

У каждого есть два крыла – ангельское и бесовское. А под какими живете вы? Дамасская сталь с рукоятками из мореного дуба и бронзовые картины, которые вы больше нигде не увидите, – ищите двойные смыслы и упорядочивайте свой хаос.

Выставка «Свет любви твоей» Геннадия Сухомлинова Это пространство наполнено волшебным светом. Художник Геннадий Сухомлинов давно сделал свой выбор между добром и злом. Геннадий Сухомлинов, художник:

Человек с рождения Адама и Евы не поменялся. Человек, какой он был со всеми своими страстями, переживаниями. Единственное, что все остальное шагнуло: техника, электроника сама по себе движется. Творец создал подобного себе человека и вложил в него самое главное – в отличие от всех животных, человек умеет творить. Поэтому часто, когда я рассказываю про свои работы, я всегда говорю «творец», «творчество».

К слову, творить мастер начал еще в родном Витебске. На его холстах, казалось бы, самые обычные пейзажи за окном: жаркий летний день, золото осени, зимние снега. Но эта простота и будничность окрашена лирическими чувствами художника. И мир начинает играть уже совершенно иными красками. Геннадий Сухомлинов:

Основная идея, что мы только можем прикасаться к тому, что творец сотворил, вот поэтому у меня реализм в основном. Единственное, что он у меня такой немножко романтический, потому что искусство не может обходиться без метафор, без образов.

Духовность – его главный лейтмотив. А любовь – тот двигатель, который позволяет создавать неповторимые, невесомые образы. Жить красиво и осмысленно, следуя библейским заповедям, – в этом кроется главный смысл. Такую идею пытается донести автор, чья фигура стоит перед Богом в триптихе «Благодарение».

Геннадий Сухомлинов:

Это ключ от всего моего творчества, этого зала, эта работа называется «Благодарение», потому что все, что ты увидел, прикоснулся, ты сделал первый вздох, проснулся, глаза открыл. То, что ты живешь – это уже чудо, что ты родился. Мало того, что ты можешь увидеть, а еще и изобразить можешь.