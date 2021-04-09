Обещают абсолютно другое оформление: Большой театр готовит премьеру «Лебединого озера» в новой постановке

На сцене уже в середине мая появится новая версия жемчужины классической хореографии – «Лебединого озера».

Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета готовит весенний сюрприз для поклонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый популярный балетный спектакль в мире, символ всего классического искусства. И сейчас постановка Петра Чайковского обретет новое дыхание.

В спектакле будет абсолютно иное оформление. Изменена хореография. Шьют новые костюмы, а в живописном цехе создаются декорации. Создатели убеждены, равнодушным зритель не останется.