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Обещают абсолютно другое оформление: Большой театр готовит премьеру «Лебединого озера» в новой постановке

09 апреля 2021 06:18
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета готовит весенний сюрприз для поклонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене уже в середине мая появится новая версия жемчужины классической хореографии – «Лебединого озера».

Обещают абсолютно другое оформление: Большой театр готовит премьеру «Лебединого озера» в новой постановке-1

Это самый популярный балетный спектакль в мире, символ всего классического искусства. И сейчас постановка Петра Чайковского обретет новое дыхание.

В спектакле будет абсолютно иное оформление. Изменена хореография. Шьют новые костюмы, а в живописном цехе создаются декорации. Создатели убеждены, равнодушным зритель не останется.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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