«Телевершина-2013». Что осталось за кадром?

Новости Беларуси. «Телевершину» этого года принимает Большой зал Дворца Республики. По золотой дорожке проходятся 72 номинанта. И все ради заветной статуэтки. Именно так начинался бы сюжет в обычных новостях, но сегодня мы хотим показать закулисье «Телевершины». То, что обычно остается за кадром.

До торжественной церемонии остается 15 минут. За кулисами собрались лучшие телевизионщики по версии этого года. И все томятся в ожидании. Чтобы снять напряжение и волнение, активно шутят.

Стоит заметить, что каждый канал старается в сюжете о «Телевершине» максимально рассказать о своих сотрудниках. Оно и понятно – имиджевую рекламу еще никто не отменял.

Ольга Петрашевская, лауреат премии «Лучший репортер» IХ Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2013»:

Что такое, на мой взгляд, лучший репортаж и какой у меня был лучший? Если ты человеку помог хоть чуть-чуть, значит это был твой лучший репортаж. Все телевизионщики, которые говорят, что «Телевершина» для них ничего не значит, что это всего лишь мнение жюри, лукавят. Потому что, конечно же, каждый получить эту награду очень хочет. Признание жюри, признание профессионалов в разных сферах, а члены жюри – профессионалы абсолютно из разных областей, конечно, очень значимо.

А сейчас пойдем искать ведущих, которые готовятся в гримерочках.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая IХ Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2013»:

За минуту до выхода ведущие поют песни, разучивают тексты, ведущие вспоминают, как зовут соведущих, потому что некоторые соведущие забывают, как зовут их коллег. Поэтому все, на самом деле, в рабочем процессе. Все весело, как и все, что происходит на телевидении.

Торжественная церемония началась, но закулисье продолжает жить своей жизнью. В гримерке работа ни на минуту не останавливается.

Марина Фарботко, визажист:

Столько номинаций, столько вручений, столько людей вручают. Надо, чтобы все были красивые.

А совсем рядом с Дворцом Республики располагаются ПТСки. Так на журналистском сленге называются передвижные телевизионные студии. Именно сюда поступает картинка со всех камер в зале. Тут должно быть очень тихо.

Правда, сегодня пишется «черновой» вариант. Его еще будут дорабатывать. Чтобы в эфире зрители увидели безупречное шоу.

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Беларуси, сопредседатель жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Сколько приходится, я представляю вашему брату, журналисту, перекопать материала, чтобы добраться до сути, обнаружить что-то оригинальное, яркое, интересное, нужное. Это работа.

Сегодня уже известно, чьи надежды оправдались. Гран-при досталось циклу документальных фильмов «Судьба гигантов» Белтелерадиокомпании.

В номинации лучшая ежедневная информационная программа сразу два победителя – «Наши новости» ОНТ и «24 часа» телеканала СТВ.

«24 часа» – это 7 выпусков в день, самые актуальные события и прямые включения. Телезрители даже не подозревают, но чтобы сделать всего один эфир, нужны десятки корреспондентов, операторов, режиссеров, видеоинженеров. Многих из этих людей вы не видите. Ведущая Елена Михаловская готовит вечерний выпуск новостей. За кадром она еще и редактор, и стилист.

За час до эфира - визит в гардеробную. В лифте ведущие не ездят: запрещено. Благо, путь всего в три этажа. В коллекции эфирных вещей – несколько блузок, пиджаков. Но выглядят лица канала всегда с иголочки.

Елена Михаловская, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы стараемся в течение недели, естественно, каждый день менять свои пиджачки, скажем так. Радует то, что к каждому сезону у нас обновление.

До эфира минут сорок. Оставляем Лену переодеться. К слову, меняют наряды ведущие, будто солдаты. За минуту. И вот уже при полном параде. Остался грим.

Студия, которую видим мы, телевизионщики, для вас, зрителей, остается за кадром. Рубашки навыпуск, чтобы не собирались складки, и так называемое ухо, через которое ведущие общаются с режиссером. До эфира - минут пять. Лена читает окончательный вариант суфлера. Ведущие, конечно, в курсе всего, но порою платят за это сполна.

Елена Михаловская, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

На самом деле, сколько горячих моментов в этой студии! Бывает так, что суфлера раз – и нет. А так называемых дырочек в эфире быть не должно.

Многие номинации стали рекордными по количеству участников. Например, «Документальное кино». 18 картин, в том числе и с региональных студий. Специалисты отмечают: у белорусского телевизонного фильма появилось свое лицо. Серьезные проекты, разнообразные по тематике, решению и глубине тем. Конечно, не забыли и про другой полюс. Номинация «Лучшая развлекательная программа». Что и говорить, из песни слов не выкинешь.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Я поздравляю телеканал СТВ и всю команду «Поющие города». А самое главное - это говорит о том, что будут «Поющие города-2». Так что ждите нас в новых сорока двух городах Беларуси!

Не обошлось и без ноу-хау: на девятом телешоу выбрали ещё лучшие просветительскую и тематическую программы. Здесь развернулась самая жесткая борьба. Проект СТВ «Другая страна» уже облетел больше 10 стран и 40 тысяч километров. Это не фильмы в стиле традиционных путевых заметок или туристических обзоров. Благодаря «Другой стране» зритель видит те уголки, где еще не было репортерских микрофонов. Такой подход оценили и судьи: «Лучшая тематическая программа».

Алексей Адашкин, директор дирекции спецпроектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Белорусские телезрители уже смогли посмотреть, чем дышит планета, а вот наша программа старается показать, что наша планета ест, как она одевается, на чем ездит и главное, каким образом зарабатывает.

Есть статуэтки и в копилке «Картины мира». Ольга Петрашевская признана лучшим репортером года. А нашего постоянного оператора Алексея Юнаша жюри признало победителем в своей номинации.

Алексей Юнаш, лауреат премии «Лучший оператор» IХ Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2013»:

Я очень рад, что так высоко оценили мой нелегкий операторский труд, а он действительно нелегкий, даже в прямом смысле слова. Одна камера весит около 10 кг. Раз уж вся страна видит моими глазами, я воспользуюсь ситуацией и сниму планчик для нашей программы.

Глазами этого оператора вы зачастую видите «Картину мира». Вместе со съемочной группой программы он побывал в Сингапуре, Индонезии, Японии, Малайзии, Южной Корее и Арабских Эмиратах. Но камеры он боится до сих пор.

Алексей Юнаш, лауреат премии «Лучший оператор» IХ Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2013»:

Я привык находиться с другой стороны. И основная масса людей, которые делают новости, делают сюжеты, программы, остаются по ту сторону кадра. Мы, как бойцы невидимого фронта.

За девять лет конкурса блюда национальной телевизонной кухни приобрели аромат классности. «Телевершина» взрослеет, профессионально растут и все те, кто делает телевидение.

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, сопредседатель жюри конкурса «Телевершина»:

«Телевершина» доросла до того уровня, как мне кажется, когда нет стремления удивить или поразить жюри, а речь идет о классности работ. Нет выбивающихся пиков в качестве, в идейности продукции.

В итоге в копилке Белтелерадиокомпании – 9 статуэток, ОНТ получило 8 премий. Телеканал СТВ забрал шесть наград. И одна «Телевершина» у «МИРа».

Как отметило жюри, выбирать стало сложнее. Профессионализм журналистов растет.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ, член жюри конкурса «Телевершина-2013»:

«Телевершина» – это оценка профессионального труда телевизионщиков своими же коллегами, телевизионщиками. Это дорогого стоит. Не потому, что я даю интервью вашему каналу, мне очень нравится репортерская бригада телеканала СТВ. Каждый год они меня радуют своим высоким профессионализмом, прекрасной работой в кадре, они великолепно выстраивают драматургию сюжетов своих и своих репортажей.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри конкурса «Телевершина»:

Столько «Телеверршин», сколько получили наш канал в этом году, у нас никогда еще не было. Мы впервые получили, например, «Телевершиной» отмечена наша работа спецпремией жюри. Я не помню, чтобы мы получили «Лучшего оператора», наш телеканал. В этом году есть и это. Традиционно, мы уже можем говорить, сильны как лучшие «Новости». У нас есть на канале такое хорошее сочетание серьезного телевещания, политического, публицистического, интересного обществу, и развлекательного.

Торжественная церемония «Телевершины» закончена, премии розданы. А наша работа еще только начинается. На кассете час видео, а вы увидите только пять минут. Сейчас мы пойдем вырезать все самое интересное.