Кукольный театр «Сюрприз» Березино первенствовал на областном фестивале «Волшебный сундучок»

Новости Беларуси. Артисты образцового кукольного коллектива «Сюрприз» Березино получили сразу несколько наград областного фестиваля детского театрального творчества «Волшебный сундучок». Победный кубок и диплом маленьким кукольником вручили за спектакль «Приключения трех поросят» по пьесе Нины Матяш.

Между тем, высокую оценку получили не только сценография, но и исполнители главных ролей. Особо была отмечена яркая «одежда» постановки. Ее автор – художник-оформитель Ирина Тюхай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2013 году Березинский кукольный театр отмечает свое 20-летие. Поэтому очередное признание стало приятным подарком к юбилею.

Татьяна Веремейчик, руководитель образцового кукольного театра «Сюрприз» Березино:

Это очень значимое мероприятие, мы к нему очень готовились и волновались, потому что были нюансы: детки болели, приходилось их заменять, но мы собрались и поехали. Приехали мы оттуда очень довольные. Я особенно. Мы привезли диплом за лучшую сценографию. Это значит, что наш спектакль в целом, наверное, один из самых лучших.

Ирина Брановец, участник образцового кукольного театра «Сюрприз» Березино:

Коллектив хороший. То, что театр – сюрприз, это правда. Мы смешные, веселые.

Роман Пискун, участник образцового кукольного театра «Сюрприз» Березино:

Я люблю приносить радость. А театр – это сказки. И сказки очень нравятся детям.