Театральный этикет: подходящая одежда, поведение перед спектаклем, в антракте и при опоздании

Алла Юрчик, корреспондент:

Поразительно явление – театр. Несмотря на всю свою легковесность, игрушечность, картонные дворцы и бутафорское оружие, он обладает весьма большими возможностями. Разговоры, которые ведут актеры на сцене (о жизни, о человеке, о его проблемах, о том, что его тревожит) обретают значение реальной помощи.

Театр бессмертен и могуч, поэтому не стоит забывать о том, что существует определенный театральный этикет, которого следует придерживаться в каждом храме искусств.

Театральному этикету в старину уделяли довольно много времени. Он включал в себя множество интересных разделов. Например, какой вечерний туалет выбрать, как вести себя во время спектаклей, что должна иметь при себе девушка и даже то, какой парфюм лучше использовать при посещении театра.

Алла Юрчик, корреспондент:

В зимнюю пору рекомендуется взять с собой сменную пару обуви, которую также можно сдать в гардероб вместе с шубой и пальто. Но сделать это нужно так, чтобы работник гардероба не перетаскивал шубы и пальто через барьер. Головные уборы также нужно оставить в гардеробе, чтобы не закрывать сзади сидящим вид на сцену.

Пышные прически и слишком ароматные духи неприемлемы также для театра.

Наряд для похода в театр должен быть более изысканным, чем повседневный костюм. А если это предполагается премьерный показ, рекомендуется надеть костюм или смокинг мужчинам, а женщинам – вечернее платье. Также не стоит забывать о том, что слишком открытая одежда и джинсы с футболкой неприемлемы для театра.

Нахождение в культурном учреждении требует особенно щепетильного отношения к этикету. Основное требование к поведение в таких местах – не мешать людям отдыхать, следить за игрой актеров, музыкантов, перипетиями сюжетов театрального спектакля.

Алла Юрчик, корреспондент:

Программку желательно приобрести до начала спектакля, чтобы ознакомиться с сюжетом пьесы, а потом вам будет что обсудить во время антракта.

Проходить на свои места нужно обязательно повернувшись лицом к зрителю. При этом не стоит извиняться, а достаточно уважительного кивка головой.

Верх неприличия – это разговор или обсуждение во время спектакля. Это мешает и соседям, и актерам, которым нужна тишина для того, чтобы вжиться в роль.

Просить программку или бинокль у соседа – дурной тон. И обязательно приведите телефон в беззвучный режим или совсем его выключите. Телефонный звонок во время театрального действия – лучший способ испортить его.

Проявлять восхищение в театре принято только в определенные моменты. Поскольку неуместные аплодисменты легко испортят впечатление от игры актеров и помешают целостному восприятию спектакля. Аплодисменты будут уместный в конце всего спектакля, после окончания каждого акта или особо удачных сцен, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Во время антракта многие заходят в буфет выпить чаю, перекусить или немного расслабиться. И именно здесь нужно учитывать не только правила театрального этикета, но и не забывать об этикете во время приема пищи.

Антракт создан для того, чтобы не только актеры отдохнули, но и вы немного прошлись и, как говорится, размяли косточки. Поэтому лучше прогуляться по фойе, изучить биографии известных актеров, посмотреть фотографии.

Помните, что после третьего звонка в зале гасят свет и, возможно, попасть на свое место будет уже невозможно. Так что если вы зашли в зал, сядьте на любое свободное место, не создавая шума и не производя лишних движений. Но, конечно, желательно все же приходить вовремя.

Алла Юрчик, корреспондент:

Верх неприличия – опаздывать на спектакль. Если это произошло, нужно обратиться к дежурному по сцене. Она вас проведет на балкон. Одно единственное исключение – это если у вас места в ложе, которые можно занять даже после того, как выключен свет в зале.

Театр символизирует собой утонченность и хорошие манеры. Это не просто место развлечения, а место, где царит культура, красота и утонченность. Поэтому, находясь в этом заведении, нужно соблюдать определенные меры поведения.

Юлия Невельсон:

Я часто посещаю театры. Мне нравится атмосфера сказки и праздника, царящая здесь. Минск – прекрасный город для театралов. Здесь множество прекрасных театров с великолепными актерами, с разнообразным ярким репертуаром. И, конечно же, соблюдение этикета является проявлением уважения к актерам, к публике, но и к себе, разумеется. Именно соблюдение этикета поможет получить яркие незабываемые эмоции и впечатления от просмотра спектакля.

Алла Юрчик, корреспондент:

Будьте искренними и вежливыми, и театр подарит вам ощущение праздника и душевной теплоты.