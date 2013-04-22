Выставка уникальных изданий из бывшей библиотеки Радзивиллов проходит в Несвиже

Новости Беларуси. «Книжное наследие Радзивиллов». Выставка уникальных изданий с бывшей княжеской библиотеки проходит в Несвиже. Проект организован сотрудниками музея-заповедника совместно с Центральной научной библиотекой Национальной академии наук и Национальной библиотекой Беларуси.

В экспозиции – 90 редких книг XVII-XIX веков из коллекции Радзивиллов. Это книги по истории, теологии, философии, праву, научные труды, учебники и словари, а также произведения художественной литературы, календари и периодика.

Радзивиллы любили не только читать, но и сами писали книги. В частности, произведение Николая Радзивилла Сиротки 1628 года – своеобразный дневник, написанный им во время путешествия по Святой земле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Мозолевский, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

На жаль, лёс бібліятэкі Радзівіллаў сумны. Справа ў тым, што гэтыя кнігі не раз вывозіліся з замку ў якасці ваенных трафеяў. Многія з іх, на жаль, былі згублены для нас.

Радзівіллы любілі чытаць. Яны ўдзялялі чытанню вялікую ўвагу, таму што, увогуле, той чалавек, які чытае, той чалавек, які марыць, канешне, можа быць карысным для гісторыі.