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Выставка уникальных изданий из бывшей библиотеки Радзивиллов проходит в Несвиже

22 апреля 2013 14:21
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Новости Беларуси. «Книжное наследие Радзивиллов». Выставка уникальных изданий с бывшей княжеской библиотеки проходит в Несвиже. Проект организован сотрудниками музея-заповедника совместно с Центральной научной библиотекой Национальной академии наук и Национальной библиотекой Беларуси.

В экспозиции – 90 редких книг XVII-XIX веков из коллекции Радзивиллов. Это книги по истории, теологии, философии, праву, научные труды, учебники и словари, а также произведения художественной литературы, календари и периодика.

Радзивиллы любили не только читать, но и сами писали книги. В частности, произведение Николая Радзивилла Сиротки 1628 года – своеобразный дневник, написанный им во время путешествия по Святой земле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Мозолевский, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
На жаль, лёс бібліятэкі Радзівіллаў сумны. Справа ў тым, што гэтыя кнігі не раз вывозіліся з замку ў якасці ваенных трафеяў. Многія з іх, на жаль, былі згублены для нас.
Радзівіллы любілі чытаць. Яны ўдзялялі чытанню вялікую ўвагу, таму што, увогуле, той чалавек, які чытае, той чалавек, які марыць, канешне, можа быць карысным для гісторыі.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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