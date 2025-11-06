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Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане

06 ноября 2025 07:54
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Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивым финальным аккордом стал концерт артистов и коллективов из Минска в городе Алмалык. Местные жители не жалели аплодисментов.

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане-2

В ансамбле мы поем белорусские песни, песни «Песняров», «Сябров» поем. Очень нравится, с удовольствием.

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане-4

Я пришел с приподнятым настроением, потому что два года служба в Советской армии я отслужил в Беларуси. Сперва в Борисове, потом в Бобруйске, посчастливилось побывать в белорусской деревне Краснополье. Столкнулся с людьми, знаю менталитет этого народа – очень гостеприимный народ, белорусы. А сегодня такой концерт… Я думаю, послушав песни, музыку, мы лучше узнаем этот народ.

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане-6

Этот концерт готовили несколько месяцев. Специально пошили новые колоритные костюмы. В программе не только традиционные белорусские песни и танцы. В номера вплетены мотивы культуры Узбекистана. Например, пестрая графика, танцевальные элементы. 

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане-8

Контакты представителей сферы культуры Беларуси и Узбекистана получили новый импульс для укрепления. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Договорились о совместных концертах. Кроме того, есть намерения углубить сотрудничество в подготовке кадров.

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане-10

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Узбекская сторона готова с огромным удовольствием сотрудничать, дружить и налаживать, еще больше и больше укреплять наши взаимоотношения. Мы уже о многом договорились во взаимодействии театральных коллективов – обменные гастроли и больших театров, и драматических. Естественно, о совместных кинопроектах.

Дни культуры Беларуси в Ташкенте проводили семь лет назад. В 2025 году традицию возобновили, а в 2026-м ждем с выступлениями артистов и коллективы из Узбекистана в Минске.

Режиссер Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры.

# Беларусь-Узбекистан # Международное сотрудничество # Руслан Чернецкий

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