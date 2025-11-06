Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивым финальным аккордом стал концерт артистов и коллективов из Минска в городе Алмалык. Местные жители не жалели аплодисментов.
Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивым финальным аккордом стал концерт артистов и коллективов из Минска в городе Алмалык. Местные жители не жалели аплодисментов.
В ансамбле мы поем белорусские песни, песни «Песняров», «Сябров» поем. Очень нравится, с удовольствием.
Я пришел с приподнятым настроением, потому что два года служба в Советской армии я отслужил в Беларуси. Сперва в Борисове, потом в Бобруйске, посчастливилось побывать в белорусской деревне Краснополье. Столкнулся с людьми, знаю менталитет этого народа – очень гостеприимный народ, белорусы. А сегодня такой концерт… Я думаю, послушав песни, музыку, мы лучше узнаем этот народ.
Этот концерт готовили несколько месяцев. Специально пошили новые колоритные костюмы. В программе не только традиционные белорусские песни и танцы. В номера вплетены мотивы культуры Узбекистана. Например, пестрая графика, танцевальные элементы.
Контакты представителей сферы культуры Беларуси и Узбекистана получили новый импульс для укрепления. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Договорились о совместных концертах. Кроме того, есть намерения углубить сотрудничество в подготовке кадров.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Узбекская сторона готова с огромным удовольствием сотрудничать, дружить и налаживать, еще больше и больше укреплять наши взаимоотношения. Мы уже о многом договорились во взаимодействии театральных коллективов – обменные гастроли и больших театров, и драматических. Естественно, о совместных кинопроектах.
Дни культуры Беларуси в Ташкенте проводили семь лет назад. В 2025 году традицию возобновили, а в 2026-м ждем с выступлениями артистов и коллективы из Узбекистана в Минске.
Режиссер Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры.