Судьбоносная шутка или Что осталось за кадром конкурса «Мисс Беларусь»

Новости Беларуси. Вот спросили у 20-летней белорусской девушки Марии Василевич, что может сделать ее счастливой, а она возьми да и ответь: корона «Мисс Беларусь». И вот уже через час заветное желание исполнилось – она признана самой красивой в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Студентка экономического университета представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».

Красота по-белорусски. Позади десятки кастингов и сотни конкуренток. 30 финалисток со всей страны в шаге от короны. Красивые дефиле требуют жертв. Но это еще не все испытания ради финала

Пока красавицы стройными рядами готовятся покорить жюри, за кулисами трудится целая армия визажистов и костюмеров. Марш-броски на каблуках, чтобы молниеносно менять наряды.

Полина Бородачева, «Мисс Беларусь-2016»:

Самое главное – нести с достоинством этот титул. Повторить успех Полины мечтает каждая из этих красавиц. Ради этого они не жалели сил на бесконечных репетициях, примерках, съемках. Самое яркое впечатление за время подготовки к конкурсу – экскурсия во Дворец Независимости.

Здесь подписывались исторические соглашения «Минск-2», а здесь принимаются важнейшие государственные решения. Уникальная возможность – увидеть рабочий кабинет Президента. День финала. Утро, несмотря на волнение, начинается с улыбки. В этом отеле девушки жили 3 недели накануне конкурса. Нет исключений даже для минчанок. Таковы правила. «Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»

Анастасия родом из Минска. Первокурсница БГУ увлекается рукоделием, спортом, танцами, изотерикой и мечтает помогать сиротам.

Анастасия Лавренчук, финалистка национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»:

В 2017 году наша семья удочерила девочку. Поэтому если бы я стала «Мисс Беларусь», я бы создала банк видеовизиток таких деток и подарила подарки детям из детского дома семейного типа, откуда мы забрали мою сестренку.

Самый лучший подарок – бесценный опыт и эмоции от участия в конкурсе, даже ее День рождения совпал с подготовкой к финалу. Накануне конкурса девушки были под неусыпным контролем не только охраны, но и диетологов. Основатель престижного международного конкурса красоты господин Лепински белорусскую нацию считает самой красивой.

Герхард фон Лепински, основатель и продюсер конкурса «Miss Supranational»:

Куда бы ни пошел – в ресторан, просто на улицу – везде красотки. И речь не только о внешней красоте. Ценю в славянских странах уважение к женщине. Ну, а выбирать победительницу будем по многим факторам. Как она выглядит, ходит, говорит – все имеет значение.

Поддержать участниц по традиции приехал Президент. Ведь красота белорусок – поистине национальное достояние, гордость страны. На сцене не просто номера – 4 стихии, которые сочетают в себе самые обаятельные и привлекательные.

Дефиле в купальниках, например, символизирует огонь и спортивных дух в преддверии II Европейских игр, а национальные костюмы – кусочек малой родины, который в сердце у каждой конкурсантки. Владимир Пресняков признается, его белорусская красота покорила давно и бесповоротно. Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене

Кого бы не увенчала корона, это станет переломным моментом, уверена «Мисс Беларусь-2006» Екатерина Литвинова. А нынче наша коллега, которая во всей красе подает новости на СТВ.

Екатерина Литвинова, «Мисс Беларусь-2006», ведущая СТВ:

То, что меняется жизнь после конкурса – однозначно, я сменила город, социальный статус. Общение, открываются новые возможности, главное – их использовать с умом.

Яна Шипко, СТВ:

В поисках самых красивых белорусок жюри буквально просканировало всю страну, исколесив даже самые отдаленные районы. И вот на сцене лучшие из лучших. Кого-то на конкурс привел случай. Кого-то заветная мечта.

Позади зрелищные дефиле и топ-10 девушек на самом сложном этапе – интеллектуальный конкурс. Своей полушуточной фразой девушка словно напророчит исход конкурса. Вторая вице-мисс – знакомая нам Анастасия Лавринчук, первая вице-мисс – Маргарита Мартынова из Слонима. И «Мисс Беларусь». «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене

Марии 20 лет, она учится на экономиста и многое успела – даже пилотировать самолет. На утро после победы Мария проснулась знаменитой. Первое мероприятие в статусе «Мисс Беларусь» – выставка СМИ. У каждого стенда девушку окружает кольцо журналистов и поклонников.

Мария Василевич, «Мисс Беларусь-2018»:

Для меня это большой сюрприз, но сюрприз приятный. И спасибо всем большое, кто здесь присутствует, за добрые слова, которые я получаю в свой адрес и поддержку.