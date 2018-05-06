Судьбоносная шутка или Что осталось за кадром конкурса «Мисс Беларусь»
Новости Беларуси. Вот спросили у 20-летней белорусской девушки Марии Василевич, что может сделать ее счастливой, а она возьми да и ответь: корона «Мисс Беларусь». И вот уже через час заветное желание исполнилось – она признана самой красивой в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Студентка экономического университета представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».
Красота по-белорусски. Позади десятки кастингов и сотни конкуренток. 30 финалисток со всей страны в шаге от короны. Красивые дефиле требуют жертв. Но это еще не все испытания ради финала
Пока красавицы стройными рядами готовятся покорить жюри, за кулисами трудится целая армия визажистов и костюмеров. Марш-броски на каблуках, чтобы молниеносно менять наряды.
Полина Бородачева, «Мисс Беларусь-2016»:
Самое главное – нести с достоинством этот титул.
Повторить успех Полины мечтает каждая из этих красавиц. Ради этого они не жалели сил на бесконечных репетициях, примерках, съемках. Самое яркое впечатление за время подготовки к конкурсу – экскурсия во Дворец Независимости.
Здесь подписывались исторические соглашения «Минск-2», а здесь принимаются важнейшие государственные решения. Уникальная возможность – увидеть рабочий кабинет Президента.
День финала. Утро, несмотря на волнение, начинается с улыбки. В этом отеле девушки жили 3 недели накануне конкурса. Нет исключений даже для минчанок. Таковы правила.
«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»
Анастасия родом из Минска. Первокурсница БГУ увлекается рукоделием, спортом, танцами, изотерикой и мечтает помогать сиротам.
Анастасия Лавренчук, финалистка национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»:
В 2017 году наша семья удочерила девочку. Поэтому если бы я стала «Мисс Беларусь», я бы создала банк видеовизиток таких деток и подарила подарки детям из детского дома семейного типа, откуда мы забрали мою сестренку.
Самый лучший подарок – бесценный опыт и эмоции от участия в конкурсе, даже ее День рождения совпал с подготовкой к финалу.
Накануне конкурса девушки были под неусыпным контролем не только охраны, но и диетологов. Основатель престижного международного конкурса красоты господин Лепински белорусскую нацию считает самой красивой.
Герхард фон Лепински, основатель и продюсер конкурса «Miss Supranational»:
Куда бы ни пошел – в ресторан, просто на улицу – везде красотки. И речь не только о внешней красоте. Ценю в славянских странах уважение к женщине. Ну, а выбирать победительницу будем по многим факторам. Как она выглядит, ходит, говорит – все имеет значение.
Поддержать участниц по традиции приехал Президент. Ведь красота белорусок – поистине национальное достояние, гордость страны. На сцене не просто номера – 4 стихии, которые сочетают в себе самые обаятельные и привлекательные.
Дефиле в купальниках, например, символизирует огонь и спортивных дух в преддверии II Европейских игр, а национальные костюмы – кусочек малой родины, который в сердце у каждой конкурсантки.
Владимир Пресняков признается, его белорусская красота покорила давно и бесповоротно.
Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене
Кого бы не увенчала корона, это станет переломным моментом, уверена «Мисс Беларусь-2006» Екатерина Литвинова. А нынче наша коллега, которая во всей красе подает новости на СТВ.
Екатерина Литвинова, «Мисс Беларусь-2006», ведущая СТВ:
То, что меняется жизнь после конкурса – однозначно, я сменила город, социальный статус. Общение, открываются новые возможности, главное – их использовать с умом.
Яна Шипко, СТВ:
В поисках самых красивых белорусок жюри буквально просканировало всю страну, исколесив даже самые отдаленные районы. И вот на сцене лучшие из лучших. Кого-то на конкурс привел случай. Кого-то заветная мечта.
Позади зрелищные дефиле и топ-10 девушек на самом сложном этапе – интеллектуальный конкурс.
Своей полушуточной фразой девушка словно напророчит исход конкурса. Вторая вице-мисс – знакомая нам Анастасия Лавринчук, первая вице-мисс – Маргарита Мартынова из Слонима. И «Мисс Беларусь».
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене
Марии 20 лет, она учится на экономиста и многое успела – даже пилотировать самолет.
На утро после победы Мария проснулась знаменитой. Первое мероприятие в статусе «Мисс Беларусь» – выставка СМИ. У каждого стенда девушку окружает кольцо журналистов и поклонников.
Мария Василевич, «Мисс Беларусь-2018»:
Для меня это большой сюрприз, но сюрприз приятный. И спасибо всем большое, кто здесь присутствует, за добрые слова, которые я получаю в свой адрес и поддержку.
Оставляя пожелание для нашего телеканала, Мария признается «Студия хорошего настроения» на СТВ – одна из любимых утренних программ. Ее ведущий – Юрий Царев тут же заряжает позитивом.
Свое главное оружие – красоту – «Мисс Беларусь» использовать будет в исключительно мирных целях. Сразить теперь предстоит международное жюри. Впереди подготовка к участию в «Мисс мира».