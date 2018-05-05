В Мстиславле начали спасать иезуитский костел XVIII века. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Мстиславле началась операция по спасению уникального памятника архитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костел иезуитов, построенный 260 лет назад, давно нуждается в восстановлении. Стены начинают рушиться едва ли не на глазах. Речь о полноценной реставрации пока не идет, это гораздо более сложная и дорогостоящая работа. Первостепенная задача – сохранить то, что есть. Юрий Прокопенко продолжит тему.

Для строительной бригады районного водоканала это первый опыт работы на памятнике архитектуры. За два месяца нужно подготовить объект к обследованию фундамента и конструкций. Ежедневно автокран поднимает изнутри тонны обвалившегося кирпича, который тоже представляет собой ценность.

Игорь Савицкий, главный архитектор Мстиславского района:

Видим кирпич XVIII века. Он прекрасно сохранился. Наша задача – максимально использовать его повторно.

Роман Иваньков, прораб Мстиславского водоканала:

Сложность в том, что здание аварийное. Может произойти обрушение. Оно происходит частично и сейчас.

В последнее время костел стал разрушаться буквально на глазах. Минувшей зимой обвалилась часть стены и кровли, здание признали аварийным и огородили. А когда-то храм считался одним из самых величественных сооружений Мстиславля. Еще в начале XVIII века сюда пришли иезуиты и решили построить целый комплекс.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Рядом костелом был построен Мстиславский коллегиум, по тем временам – одно из самых прогрессивных учебных заведений в Европе. С другой стороны находилась аптека.

Иезуиты получили землю под огороды и использовали ее для выращивания лекарственных растений, благодаря чему эпидемии обходили город стороной. Жители Мстиславля получали целебные снадобья бесплатно.

В советское время на пике борьбы с религией из костела сделали Дом культуры – здесь танцевали и смотрели кино. Позже культура переехала в другое здание, и костел начал медленно умирать. Разговоры о необходимости что-то делать ходят давно. Памятник архитектуры, входящий в список историко-культурного наследия Беларуси, нельзя оставлять на милость времени.

Игорь Савицкий:

На сегодня у нас имеется 103 тысячи белорусских рублей для первоочередных противоаварийных работ. Эти средства выделены Могилевским облисполкомом за счет средств ЧС. Как скоро мы это сделаем – вопрос, конечно, очень сложный и по видам работ, и по объемам. Это реставрационные работы и восстановительные работы.