«Пробовать стоит абсолютно каждому»: на выставке СМИ в Минске прошла презентация «Живой классики-2018»

Новости Беларуси. Силу любви к родному слову ярче других демонстрирует проект СТВ «Живая классика». Характерно, что в Год малой родины его презентация прошла под занавес выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 любовью к поэзии проект объединил более 13 тысяч школьников из всех уголков Беларуси. Дети не просто читали любимые стихи на самые разные темы, но и буквально вживались в образы. Их талант и мастерство оценивало компетентное жюри. Примечательно, что абсолютное большинство ребят в новых интерпретациях презентовали произведения белорусских классиков.

Участники конкурса «Живая классика»:

Белорусский язык – это наш родной язык, так что мы его должны знать. Я уже участвовал и прошел на городской этап со стихотворением Артура Вольского «Дзедаў госць».

Насколько я по своим ощущениям помню, это безумно интересно – участвовать в каждом этапе. Ты волнуешься, переживаешь, показываешь какие-то свои способности другим людям. Возможно, где-то у тебя что-то и получится, поэтому пробовать, я считаю, стоит абсолютно каждому.