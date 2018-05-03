«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»

Последний день перед финалом. Уже 4 мая станет известно имя самой красивой девушки нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы обещают грандиозное шоу, впрочем, пока не раскрывая всех своих секретов. А 3 мая для участниц «Мисс Беларусь» организовали экскурсию по Дворцу Независимости. Традиционно, гостьи побывали в залах, которые уже не раз становились центром знаковых политических событий. 30 финалисток. Одна из этих девушек завтра получит корону и титул «Мисс Беларусь-2018». Последние приготовления, последние репетиции.

Ксения Осовицкая, участница конкурса «Мисс Беларусь»:

Я уже привыкла к такому режиму, такому графику, мне интересно. Я знаю, что я всегда занята, у меня все расписано, и мне так нравится.

На сцене сейчас не просто красавицы, будущие экономисты, лингвисты, юристы и даже ветеринары. Внешние данные, для будущей мисс, конечно, важны. Но красота не единственное достоинство финалисток. Так что каждая из них готова поражать жюри своими талантами. Как уверяют организаторы, сочетать в себе победительница должна духовность, интеллект, креативность и доброту. Чтобы потом отстаивать честь страны на международных конкурсах.

«Мисс Беларусь» в стране выбирают в 11 раз. Впервые конкурс провели в 1998. А с 2004 переходящим символом победительницы стала корона из белого золота и полутысячи фианитов с топазами. Ее-то завтра и получит победительница. А еще солидный денежный приз и внедорожник. Сквозь сито кастингов уже прошли порядка 700 претенденток. Уроки дефиле, хореографии, репетиции. Работа со стилистами и выбор нарядов уже позади.

В последний день перед финалом – еще экскурсия во Дворец Независимости. Ровесницы белорусского суверенитета все равно будут постарше самого молодого административного здания страны. Впрочем, дворец уже успел войти в мировую историю. О переговорах Нормандской четверки в феврале 2015-го слышали все. Участницы «Мисс Беларусь» не упускают возможно сделать селфи в знаменитых интерьерах.

Дворец Независимости один из символов белорусской политики, нашего миролюбия и возможностей. Исторические соглашения «Минск-2» подписывались на столах бобруйских столяров. Так что здесь все - от орнамента на полах до люстр в зала - витрина высокого мастерства белорусов.

Мария Василевич, участница конкурса «Мисс Беларусь»:

Больше всего у меня, конечно, вызвало гордость то, что эти убранства были сделаны белорусскими предприятиями. Красота – это очень большая движущая сила.

Виктория Горбач, участница конкурса «Мисс Беларусь»:

Все идет от красоты. Если вокруг нас все красивое, это побуждает человека на какие-то добрые чувства, эмоции. На добрые дела, поступки. Участницам конкурса «Мисс Беларусь» особенно повезло. В рамках экскурсии им показали рабочий кабинет Президента. А это бывает редко.

Наталья Павловская, участница конкурса «Мисс Беларусь»:

Впечатлила масштабность и безумная красота и грация этого дворца, который должен увидеть каждый житель нашей страны. Только внутренняя красота, только любовь способны пробудить чувства, которые сделают нашу страну еще прекрасней.

Любоваться творчеством и красотой 4 мая во Дворце спорта будут зрители. Кроме, собственно, долгожданной развязки – имени победительницы, организаторы обещают удивить красотой шоу.

Иван Подрез, директор дирекции спецпроектов ОНТ:

В этом году очень сильный состав, очень хорошие девушки и внешне, и внутренне. Очень добрые, открытые, позитивные, хорошие. Отбор действительно будет очень серьезный. Шоу будет мощным. Впервые, наверное, будет столько хореографических элементов в выходах участниц. Будет несколько сюрпризов, несколько премьер.