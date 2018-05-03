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«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»

03 мая 2018 20:20
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Последний день перед финалом. Уже 4 мая станет известно имя самой красивой девушки нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-1

Организаторы обещают грандиозное шоу, впрочем, пока не раскрывая всех своих секретов. А 3 мая для участниц «Мисс Беларусь» организовали экскурсию по Дворцу Независимости. Традиционно, гостьи побывали в залах, которые уже не раз становились центром знаковых политических событий.

30 финалисток. Одна из этих девушек завтра получит корону и титул «Мисс Беларусь-2018». Последние приготовления, последние репетиции.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-4

Ксения Осовицкая, участница конкурса «Мисс Беларусь»:
Я уже привыкла к такому режиму, такому графику, мне интересно. Я знаю, что я всегда занята, у меня все расписано, и мне так нравится.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-7

На сцене сейчас не просто красавицы, будущие экономисты, лингвисты, юристы и даже ветеринары. Внешние данные, для будущей мисс, конечно, важны. Но красота не единственное достоинство финалисток. Так что каждая из них готова поражать жюри своими талантами. Как уверяют организаторы, сочетать в себе победительница должна духовность, интеллект, креативность и доброту. Чтобы потом отстаивать честь страны на международных конкурсах.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-10

«Мисс Беларусь» в стране выбирают в 11 раз. Впервые конкурс провели в 1998. А с 2004 переходящим символом победительницы стала корона из белого золота и полутысячи фианитов с топазами. Ее-то завтра и получит победительница. А еще солидный денежный приз и внедорожник. Сквозь сито кастингов уже прошли порядка 700 претенденток. Уроки дефиле, хореографии, репетиции. Работа со стилистами и выбор нарядов уже позади.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-13

В последний день перед финалом – еще экскурсия во Дворец Независимости. Ровесницы белорусского суверенитета все равно будут постарше самого молодого административного здания страны. Впрочем, дворец уже успел войти в мировую историю. О переговорах Нормандской четверки в феврале 2015-го слышали все. Участницы «Мисс Беларусь» не упускают возможно сделать селфи в знаменитых интерьерах.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-16

Дворец Независимости один из символов белорусской политики, нашего миролюбия и возможностей. Исторические соглашения «Минск-2» подписывались на столах бобруйских столяров. Так что здесь все - от орнамента на полах до люстр в зала - витрина высокого мастерства белорусов.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-19

Мария Василевич, участница конкурса «Мисс Беларусь»:
Больше всего у меня, конечно, вызвало гордость то, что эти убранства были сделаны белорусскими предприятиями. Красота – это очень большая движущая сила.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-22

Виктория Горбач, участница конкурса «Мисс Беларусь»:
Все идет от красоты. Если вокруг нас все красивое, это побуждает человека на какие-то добрые чувства, эмоции. На добрые дела, поступки.

Участницам конкурса «Мисс Беларусь» особенно повезло. В рамках экскурсии им показали рабочий кабинет Президента. А это бывает редко.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-25

Наталья Павловская, участница конкурса «Мисс Беларусь»:
Впечатлила масштабность и безумная красота и грация этого дворца, который должен увидеть каждый житель нашей страны. Только внутренняя красота, только любовь способны пробудить чувства, которые сделают нашу страну еще прекрасней.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-28

Любоваться творчеством и красотой 4 мая во Дворце спорта будут зрители. Кроме, собственно, долгожданной развязки – имени победительницы, организаторы обещают удивить красотой шоу.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-31

Иван Подрез, директор дирекции спецпроектов ОНТ:
В этом году очень сильный состав, очень хорошие девушки и внешне, и внутренне. Очень добрые, открытые, позитивные, хорошие. Отбор действительно будет очень серьезный. Шоу будет мощным. Впервые, наверное, будет столько хореографических элементов в выходах участниц. Будет несколько сюрпризов, несколько премьер.

«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»-34

Зрителей ждут интересные технологические решения: в постановке интерпретация природных стихий, мотивы малой родины и выступления приглашенных звезд даже из-за границы звезд.

# Мисс мира # Культура # Иван Подрез # Наталья Павловская # Виктория Горбач # Фотофакт

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