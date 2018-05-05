Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон

Новости Беларуси. Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в Верхнем городе сразу на нескольких площадках проходят культурные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем гости праздника стали зрителями исторической реконструкции, посвященной Полоцкому княжеству. Сейчас со своим творчеством знакомят уличные музыканты и театры. Много мероприятий для детей. Ну и традиционно в такие дни в историческом Минске много музыки.

Вячеслов Розум, актер клуба реконструкции Ed Svorne:

Сегодня мы будем здесь показывать небольшое представление на тему зарождения Полоцкого княжества. В нем будут представлены воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии.

Потрясающе себя ощущаю. Очень много лет уже нахожусь в реконструкции, поэтому какого-то чувства стеснения нет. Ну а создать людям настроение – это всегда хорошо. Приятно, когда ты можешь принести радость людям, сделать для них небольшой праздник.