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Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон

05 мая 2018 15:23
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Новости Беларуси. Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в Верхнем городе сразу на нескольких площадках проходят культурные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон-1

Днем гости праздника стали зрителями исторической реконструкции, посвященной Полоцкому княжеству. Сейчас со своим творчеством знакомят уличные музыканты и театры. Много мероприятий для детей. Ну и традиционно в такие дни в историческом Минске много музыки.

Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон-4

Вячеслов Розум, актер клуба реконструкции Ed Svorne:
Сегодня мы будем здесь показывать небольшое представление на тему зарождения Полоцкого княжества. В нем будут представлены воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии.

Потрясающе себя ощущаю. Очень много лет уже нахожусь в реконструкции, поэтому какого-то чувства стеснения нет. Ну а создать людям настроение – это всегда хорошо. Приятно, когда ты можешь принести радость людям, сделать для них небольшой праздник.

Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон-7

Сезон продлится до осени. Запланировано более сотни мероприятий. Пройдут полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты «Джазовые субботы» и «Классика у ратуши», которые собирают аншлаги на площади Свободы.

# Фестиваль # Культура # Вячеслов Розум # Фотофакт

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