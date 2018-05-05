Воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии: представлением у Ратуши Минск открыл летний музыкально-туристический сезон

Новости Беларуси. Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в Верхнем городе сразу на нескольких площадках проходят культурные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск открыл летний музыкально-туристический сезон: в Верхнем городе сразу на нескольких площадках проходят культурные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Днем гости праздника стали зрителями исторической реконструкции, посвященной Полоцкому княжеству. Сейчас со своим творчеством знакомят уличные музыканты и театры. Много мероприятий для детей. Ну и традиционно в такие дни в историческом Минске много музыки.
Вячеслов Розум, актер клуба реконструкции Ed Svorne:
Сегодня мы будем здесь показывать небольшое представление на тему зарождения Полоцкого княжества. В нем будут представлены воины Полоцкого княжества и наемники из Скандинавии.
Потрясающе себя ощущаю. Очень много лет уже нахожусь в реконструкции, поэтому какого-то чувства стеснения нет. Ну а создать людям настроение – это всегда хорошо. Приятно, когда ты можешь принести радость людям, сделать для них небольшой праздник.
Сезон продлится до осени. Запланировано более сотни мероприятий. Пройдут полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты «Джазовые субботы» и «Классика у ратуши», которые собирают аншлаги на площади Свободы.