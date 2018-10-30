Стас Пьеха о работе с IVAN, своём наркологическом центре и воспитании сына

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха. Мы знаем, что Вы в Беларуси с большим туром. Где уже довелось побывать? Стас Пьеха, певец:

Борисов, Светлогорск, Могилев, Гомель, Бобруйск и, наконец, центральный концерт тура, к которому мы, собственно, все особенно готовились. Мы хотим произвести большое впечатление. В дальнейшем у нас ещё очень большой кусок.

На днях в своем Instagram Вы написали о том, что Гомель – это Ваша историческая родина. Что это значит? Стас Пьеха:

Нет, это я не про Гомель написал. Там просто у меня из Гомеля был IVAN, который был в концерте, интегрированный, который кстати пел песню, которую я написал для него, чтобы было приятно. А историческая родина у меня – Беларусь, так как мой дедушка Сан Саныч Броневицкий, который создал ансамбль «Дружба» – белорус, а прадедушка так, вообще, родился в Слуцке и был прославленным капитаном первого ранга Черноморского флота. Как возникла совместная работа с певцом IVAN, представителем Беларуси на Евровидении-2016? Стас Пьеха:

Мне, как бы, Сашка импонирует очень, как исполнитель и, самое главное – как музыкант, в целом. Человек, который мыслит именно музыкантскими какими-то критериями. Мне очень хотелось бы донести до вас его талант. Я решил вложиться в эту песню максимально. У меня в голове закрутилось там: Duran Duran, Sting, Pink Floyd, какие-то прямо оттуда такие маленькие цитаты пошли. И надо сказать, что у меня этот песенный текст за последние пару лет самый лучший получился. Я горжусь! Жалко, что не себе написал такой хороший текст. Надеюсь, что Саша с достоинством доведёт его до апогея.

Ваша новая песня «Думать о ней» – это, как будто, признание в любви, у неё есть посвящение? Стас Пьеха:

Не могу я сказать, что было у меня в момент написания конкретное лицо, но потом как-то жизнь так сложилась, что, как будто бы, и есть теперь конкретное лицо, с которым мы уже не общаемся. Песни часто предвосхищают жизненные события. «Чтобы пакетом услуги шли». Стас Пьеха о роли женщин Общаетесь ли Вы со своими поклонниками? Стас Пьеха:

Я не общаюсь с теми, кто, на мой взгляд, абсолютно имеет целью своих постов меня как-то скомпрометировать, спровоцировать, вывести меня на какие-то реакции. Я очень хорошо вижу манипуляции, нечестность и тяжёлую психиатрию, потому что наркология – моя вторая профессия. И тут не надо ничего объяснять, просто я понимаю, что лучше не вступать, вообще, в диалог, это себе дороже будет. Вот когда я вижу прямо открытую агрессию, как правило, сразу блокирую, просто лишаю возможности доступа. Но если это нормальный адекватный запрос, вопрос, если это, действительно, что-то стоящее, то я всегда с удовольствием отвечаю.

У вас никнейм wolfieha. Какой Вы смысл вкладывали в него? Стас Пьеха:

Я когда начинал Instagram, я, вообще, не понимал, для чего это нужно, он тогда и не был столь влиятельным. Wolf, потому что меня с волком всегда ассоциировали. Но потом я уже понял, что он набрал какие-то обороты, я получил галочку официального аккаунта, так и остался wolfieha. Вы издали два сборника стихов, неужели этой лирике никогда не стать песнями? Стас Пьеха:

Уже третий грядёт. Я не думаю, что обычные стихи годятся к песне, потому что поэт и песни – это, вообще, другая профессия с иными навыками абсолютно. Писать на музыку – это часто дополнять и украшать музыку, а писать стихи – это отдельный, такой тоталитарный, очень фундаментальный жанр, который не требует никаких допов. Мне, конечно, ближе писать просто стихи, потому что взаимодействие с музыкой – это где-то компромисс с самим собой, хотя если удаётся прочувствовать, то бывает тоже кайфово. «Думать о ней» я с удовольствием написал.

Вы открыли наркологический центр Стаса Пьехи, расскажите о нём, пожалуйста. Стас Пьеха:

Три года и три месяца назад родилась эта идея и было найдено здание, по факту он существует около трёх лет. Из них два с небольшим он работает, на сегодняшний день. Он занимается проблемами зависимости: наркологией, алкоголизмом, психиатрией легкой формы. Если к нам попадает клиент с тяжелой психиатрией, то мы, конечно, его передаём в государственные клиники. У меня есть большой опыт нахождения и внутри клиники, и снаружи, и разных систем, которые я прошёл, разных каких-то подходов к этому делу. Я знаю прекрасно, что разрушает людей, что есть манипуляция и обман, что, вообще, преступно в этом мире и от чего нужно держаться за версту, и что реально работает. У нас получается пока что.