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«Чтобы пакетом услуги шли». Стас Пьеха о роли женщин

30 октября 2018 09:46
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ певец Стас Пьеха.

Порассуждайте о роли женщины в судьбе мужчины.

Стас Пьеха, певец:
Роль женщины такая же, как и роль мужчины: вкладываться туда. Чем? Не важно там: любовью, хозяйством, красотой и тем, и тем, но желательно, чтобы это был комплексный подход, чтобы пакетом услуги шли. Если брать для меня без занудства, то мне важны такие вещи, как эмоциональные какие-то моменты, я очень эмоциональный человек, мне нужно получать эмоции, заряжаться ими. Мне важен физический аспект красоты, там совместимости запахов и всех остальных процессов, которые с этим связаны. Всё остальное я пока в себе не открыл, у меня концепция одна, а, на самом деле, всё иначе.

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# Российские исполнители # Музыка # Стас Пьеха # Алина Малахова # Фотофакт # Музыка

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