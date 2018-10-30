«Чтобы пакетом услуги шли». Стас Пьеха о роли женщин

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха.

Порассуждайте о роли женщины в судьбе мужчины.

Стас Пьеха, певец:

Роль женщины такая же, как и роль мужчины: вкладываться туда. Чем? Не важно там: любовью, хозяйством, красотой и тем, и тем, но желательно, чтобы это был комплексный подход, чтобы пакетом услуги шли. Если брать для меня без занудства, то мне важны такие вещи, как эмоциональные какие-то моменты, я – очень эмоциональный человек, мне нужно получать эмоции, заряжаться ими. Мне важен физический аспект красоты, там совместимости запахов и всех остальных процессов, которые с этим связаны. Всё остальное я пока в себе не открыл, у меня концепция одна, а, на самом деле, всё иначе.

Стас Пьеха о работе с IVAN, своём наркологическом центре и воспитании сына