«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»

Новости Беларуси. Большой театр Беларуси готовится к первой балетной премьере этого сезона. Спектакль «Анастасия» зрители смогут увидеть 30 и 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе сюжета судьба белорусской княгини Анастасии Слуцкой. В постановке задействованы ведущие артисты балета Большого театра – Антон Кравченко, Марина Вежновец, Юрий Ковалев и другие. А роль Анастасии исполнит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Еромкина.

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Здесь есть такой момент, когда татарский хан вместе со своей дочкой, можно сказать, похищают детей, и Анастасии приходится за них бороться, за ними бежать, их отбивать. С каким-то жизненным опытом мне близка эта роль. Потому что мне в жизни тоже приходилось не один раз быть мужественной, сильной, защищать своих детей. Я рада, что я могу на сцене это воплотить. Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:

Тема никогда не ставилась. Нет прецедентов постановки – ни положительных, ни отрицательных. Все начинается с нуля: музыка, хореография, оформление. Это очень интересно, но это очень ответственно и сложно. Нужно знать свою историю, интересоваться ею. Там жили великие люди, талантливые люди.