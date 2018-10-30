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«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»

30 октября 2018 06:44
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Новости Беларуси. Большой театр Беларуси готовится к первой балетной премьере этого сезона. Спектакль «Анастасия» зрители смогут увидеть 30 и 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»-1

В основе сюжета судьба белорусской княгини Анастасии Слуцкой. В постановке задействованы ведущие артисты балета Большого театра – Антон Кравченко, Марина Вежновец, Юрий Ковалев и другие. А роль Анастасии исполнит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Еромкина.

«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»-4

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Здесь есть такой момент, когда татарский хан вместе со своей дочкой, можно сказать, похищают детей, и Анастасии приходится за них бороться, за ними бежать, их отбивать. С каким-то жизненным опытом мне близка эта роль. Потому что мне в жизни тоже приходилось не один раз быть мужественной, сильной, защищать своих детей. Я рада, что я могу на сцене это воплотить.

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«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»-7

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:
Тема никогда не ставилась. Нет прецедентов постановки – ни положительных, ни отрицательных. Все начинается с нуля: музыка, хореография, оформление. Это очень интересно, но это очень ответственно и сложно. Нужно знать свою историю, интересоваться ею. Там жили великие люди, талантливые люди.

«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»-10

Спектакль «Анастасия» станет третьим национальным балетом в нынешнем репертуаре Большого после «Рагнеды» и «Витовта».

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# Балет # Культура # Ирина Еромкина # Юрий Троян # Фотофакт

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