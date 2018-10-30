«Любить себя». Почему Стас Пьеха считает важным научить этому сына?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха.

Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына?

Стас Пьеха, певец:

Любить себя.

А других?

Стас Пьеха:

А других он будет любить, когда он будет любить себя. Мы сначала должны научиться любить себя и через призму любви к себе, мы будем находить это отражение любви в других людях.