«Любить себя». Почему Стас Пьеха считает важным научить этому сына?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха.
Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына?
Стас Пьеха, певец:
Любить себя.
А других?
Стас Пьеха:
А других он будет любить, когда он будет любить себя. Мы сначала должны научиться любить себя и через призму любви к себе, мы будем находить это отражение любви в других людях.
Как научить человека любить себя?
Стас Пьеха:
Говорить ему правильные вещи, делать правильные поступки, проводить с ним время, уделять ему время, делиться с ним честно всем, что происходит в твоей жизни, как со взрослым, доверять ему определённые вещи, показывать ему, что он – полноценный член этого общества.
Стас Пьеха о работе с IVAN, своём наркологическом центре и воспитании сына