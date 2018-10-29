Не бояться выглядеть глупо и прочитать Достоевского. Как стать фотографом, советуют профессионалы

Смотришь на снимки в жанре стрит-фото, и невольно думаешь: время остановилось. Кажется, стоит лишь щелкнуть пальцами, и голуби, мерно клевавшие крошки, шурша крыльями, разлетятся, обнажив пустоту площади.

А влюблённые, замершие в объятиях друг друга, прервут поцелуй, растворившись в бурлящей толпе прохожих. В этих притягательных кадрах всегда есть секунда до и после.

Разглядеть целую историю через объектив в бесконечной суете – филигранное искусство.

Вадим Качан открыл для себя фотографию ещё в 1979 году. С тех самых пор излюбленной моделью была и остаётся белорусская столица. Его Минск – монохромный, плотно укутанный туманной дымкой. Но главная составляющая города – вечно живого организма – это, конечно же, люди.

Вадим Качан, фотограф, член Белорусского союза дизайнеров:

Для меня стрит-фотография – это, прежде всего, взаимодействие человека и улицы. Передача мыслей, чувств фотографа. И если эти мысли и чувства там есть – они должны быть видны.

С момента появления первой фотокамеры прошло почти два столетия. С тех пор крупногабаритный динозавр эволюционировал до компактной зеркалки. Вот только профессиональные фотографы уверены: за настоящим творчеством стоит не техническое оснащение, а душа. Вадим Качан:

Техника – это не догма, не критерий оценки фото, а его содержание. А технику мы уже подбираем, объективы, в зависимости от того, что хотим передать, как передать.

Дарья также уверена, что не в профессиональной технике счастье. Она увлекалась стрит-фото почти пять лет назад и делится своими работами, сделанными на смартфон, в онлайн-галерее. К выбору героя девушка подходит тщательно, и, если уж нашла, кого искала, может развернуть целую охоту на колоритного персонажа.

Рассказать чью-то жизнь одним кадром, заставить виртуального зрителя задуматься над судьбой, пойманной объективом – ради этого не стыдно и в лужу лечь, и быть обсмеянной прохожими.

Дарья Брюсова, фотограф:

Нужно не бояться выглядеть глупо при съёмке. Ты можешь опуститься чуть ниже, присесть. Более интересно, если снять как-то почти с земли. Или, наоборот, залезть куда-нибудь повыше.

За долгие годы преподавательской деятельности Вадим Качан взрастил целую плеяду искусных фотографов. Всё потому, что помимо уроков композиции, в программе многоопытного учителя есть курс, как стать личностью.

Вадим Качан:

Чтобы стать фотографом, я рекомендую прочитать очень много литературы, начиная с Достоевского, Льва Николаевича Толстого. Просмотреть много умных хороших фильмов, чтобы вам было чего сказать.