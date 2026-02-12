Финансовое положение поляков стремительно ухудшается

Поляки все болезненней ощущают на себе последствия проводимой властями социальной и экономической политики. Финансовое положение жителей страны продолжает ухудшаться. Об этом говорится в опубликованном европейском отчете о потребительских платежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось – 11 % польских потребителей испытывают трудности с погашением своих долгов. Касается это и тех, кто зарабатывает значительно больше среднего по стране. Согласно исследованию, в Польше чуть более 60 % населения оплачивают все свои счета вовремя, что является одним из самых низких показателей по сравнению с другими странами Европы. 54 % поляков считают, что основной причиной их финансовых трудностей стала высокая стоимость жизни. Каждый четвертый признался, что ухудшение материального положения связано с низкой зарплатой, которая давно не поднималась и не успевает за инфляцией.