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«Звезда» идёт не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. В 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее»

17 июля 2020 16:09
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В документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» директор витебского фестиваля поделился своим впечатлением о ярких событиях Славянского базара.

«Звезда» идёт не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. В 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее» -1

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
С особым трепетом ты смотришь каждый раз на «звезду». Понимаешь, что человек повидал огромные залы, и на этой небольшой площадке у него, действительно, подступает ком к горлу. И когда они говорят ответное слово – это всегда самые теплые слова. Начиная от того, как «звезда» идет не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. Например, как в 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее. И в этом будут стоять на этой же аллее. Они признаются в любви Витебску, Беларуси. И это показывает, что это не просто какая-то чиновничья награда, а признание их творчества на этой земле.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Глеб Лапицкий

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