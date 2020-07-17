«Звезда» идёт не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. В 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

С особым трепетом ты смотришь каждый раз на «звезду». Понимаешь, что человек повидал огромные залы, и на этой небольшой площадке у него, действительно, подступает ком к горлу. И когда они говорят ответное слово – это всегда самые теплые слова. Начиная от того, как «звезда» идет не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. Например, как в 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее. И в этом будут стоять на этой же аллее. Они признаются в любви Витебску, Беларуси. И это показывает, что это не просто какая-то чиновничья награда, а признание их творчества на этой земле.